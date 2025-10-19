بن گویر: نتانیاهو با تمام قوا به غزه حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در پی ادعای مطرح شده در خصوص حمله به یک خودروی زرهی این رژیم در رفح بار دیگر حملات به غزه را از سر گرفت.

در پی ادعای انفجار این خودروی زرهی و اعلام هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو تن دیگر، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی اهدافی را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه بمباران کرد.

کانال ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کرد که نتانیاهو وضعیت امنیتی در غزه را با وزیر جنگ و مقامات ارتش ارزیابی می‌کند.

این در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه انجام این حملات را تلاش صهیونیست‌ها برای محافظت از شبه‌نظامیان وابسته به یاسر ابوشباب توصیف کرده است.