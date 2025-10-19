۳ کشته و ۳۵ زخمی در تصادف اتوبوس در صربستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، به گفته وزارت کشور صربستان، اتوبوس حامل کارگران یک تولیدی تجهیزات مراقبت‌های بهداشتی از جاده منحرف شد و روی سقف واژگون شد. این تصادف بین سرمسکا میتروویسا و روستای مجاور جاراک، حدود ۷۰ کیلومتری شمال غربی بلگراد، رخ داد.

دو نفر در محل حادثه جان باختند، در حالی که نفر سوم در بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان باخت. نیروهای اورژانس شش تیم پزشکی را به محل اعزام کردند و ۳۵ مسافر در بیمارستان عمومی سرمسکا میتروویسا تحت درمان قرار گرفتند.

وویسلاو میرنیچ، یکی از مسئولان بیمارستان، به رسانه‌های محلی گفت که بیشتر مجروحان جراحات جدی برداشته‌اند. یکی از بیماران برای درمان بیشتر به مرکز درمانی وویوودینا در نووی ساد منتقل شد.

مقامات اعلام کردند که راننده اتوبوس به مدت ۴۸ ساعت و تا زمان بازجویی بیشتر بازداشت شده است.