هشدار پلیس راه درباره تصادف با احشام در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل سرما، عشایر اقدام به جابجایی احشام خود به سمت مناطق گرمسیری می‌کنند و متأسفانه در برخی موارد، به دلیل رعایت نشدن قوانین و نکات ایمنی، شاهد وقوع تصادف میان وسایل نقلیه و گله‌های احشام در محورهای مواصلاتی استان هستیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس، رانندگان وسایل نقلیه باید با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کرده و همواره آمادگی مواجهه با عبور احشام از سطح جاده را داشته باشند. از سوی دیگر، هدایت‌کنندگان دام نیز موظف‌اند ضمن توجه به نکات ایمنی، قوانین و مقررات ترافیکی را به‌طور کامل رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: هر فردی که مسئولیت حرکت و هدایت احشام را بر عهده دارد، هنگام عبور گله از عرض یا طول معابر، به‌ویژه در ساعات شب، باید از علائم هشداردهنده و اخطاردهنده نظیر فانوس، چراغ‌های الکتریکی، دستانه یا راکت‌های شبرنگ‌دار استفاده کند تا رانندگان از فاصله مناسب متوجه حضور احشام شوند.

جعفری همچنین تأکید کرد: رانندگان در حین حرکت باید از انجام هرگونه عملی که موجب حواس‌پرتی و انحراف ذهنی و رفتاری می‌شود، خودداری کرده و تمرکز کامل بر مسیر پیشِ‌رو داشته باشند. در صورت مشاهده حرکت گله احشام، کاهش سرعت و در صورت لزوم توقف کامل خودرو تا عبور ایمن دام‌ها ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در بررسی‌های کارشناسی مشخص شود مسئولان هدایت و حرکت احشام قوانین ترافیکی را رعایت نکرده و در وقوع تصادف نقش داشته‌اند، برای آنان سهم تقصیر تعیین شده و متناسب با میزان مسئولیت، ملزم به جبران خسارات وارده خواهند بود.