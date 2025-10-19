مقیمی: عملیات عمرانی بیش از ۱۲ کیلومتر راه در شفت به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژههای زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت راه روستایی شهرستان، توسط اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شفت و با اعتباری در مجموع بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان به مرحله اجرا خواهد رسید.
مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت در اولویت کاری قرار دارد، بیان کرد: پروژه زیرسازی و آسفالت روستای لیشاوندان به طول ۱.۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان، هفته گذشته اجرا شد.
وی در خصوص پروژههای شهرستان گفت: پروژه روکش آسفالت محور شالماء به سیاهمزگی به زودی اجرایی میشود. این پروژه به طول ۵ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۱۶ میلیارد تومان توسط راهداری انجام خواهد شد.
نماینده دولت در شهرستان شفت با بیان اینکه پروژه روکش آسفالت روستای شادخال به اتمام رسیده است، تصریح کرد: این پروژه به طول ۸۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان انجام گرفته است.
وی ادامه داد: پروژه روکش آسفالت محور امام زاده ابراهیم (ع) نیز به طول ۵ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی میشود.
مقیمی در ادامه با تأکید بر هدف اصلی این پروژهها اضافه کرد: هدف نهایی ما، افزایش رضایتمندی و بهرهمندی مستقیم مردم از این خدمات است تا تردد ایمنتر و راحتتری را در سطح شهرستان شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همه پروژههای عمرانی شامل زیرسازی، آسفالت و سایر موارد، با توجه به اولویتبندی روستاها، در دستور کار قرار داشته و بهزودی اجرایی خواهد شد.
نظر شما