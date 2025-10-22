به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان که با حضور مدیران اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای نانوایی اظهار کرد: نظارت مؤثر باید به صورت شبانه‌روزی و همراه با بازدیدهای سرزده و غیرمترقبه انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: تیم‌های بازرسی مکلف‌اند در ساعات اوج پخت نان و همچنین در زمان‌های پایانی نانوایی‌ها، وضعیت وزن، کیفیت و بهداشت را ارزیابی کنند تا رضایت شهروندان جلب شود.

فرماندار سه شاخص اصلی برای سنجش کیفیت نان را وزن استاندارد، کیفیت خمیر و پخت مطلوب، و رعایت کامل اصول بهداشتی عنوان کرد و گفت: هرگونه کم‌فروشی، نان بی‌کیفیت یا عرضه خارج از شبکه تخلف محسوب می‌شود و بی‌درنگ با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین درباره نحوه برخورد با واحدهای متخلف اظهار کرد: در مرحله نخست، تذکر کتبی و مهلت اصلاح صادر می‌شود، اما در صورت تکرار تخلف، جریمه نقدی و کاهش سهمیه آرد در دستور کار قرار می‌گیرد. چنانچه تخلف عمده و مکرر باشد به‌ویژه در حوزه سلامت مواد غذایی یا احتکار پرونده متخلف به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

وی گفت: سهمیه آرد واحدهای متخلف، بلافاصله به نانوایی‌های خوش‌سابقه و پرتراکم در مناطق نیازمند شهرستان تخصیص می‌یابد تا هیچ مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

فرماندار شفت تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها صرفاً برخورد نیست، بلکه ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و ارائه نان باکیفیت به مردم است. همه نانوایان باید بدانند که حفظ اعتماد عمومی در گرو کیفیت کار آن‌هاست.