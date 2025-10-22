  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

فرماندار شفت: سهمیه آرد نانوایان متخلف کم می‌شود

فرماندار شفت: سهمیه آرد نانوایان متخلف کم می‌شود

شفت- فرماندار شفت با تأکید بر ضرورت نظارت دائمی و بازدیدهای سرزده از نانوایی‌ها گفت: سهمیه آرد نانوایان متخلف کم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان که با حضور مدیران اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای نانوایی اظهار کرد: نظارت مؤثر باید به صورت شبانه‌روزی و همراه با بازدیدهای سرزده و غیرمترقبه انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: تیم‌های بازرسی مکلف‌اند در ساعات اوج پخت نان و همچنین در زمان‌های پایانی نانوایی‌ها، وضعیت وزن، کیفیت و بهداشت را ارزیابی کنند تا رضایت شهروندان جلب شود.

فرماندار سه شاخص اصلی برای سنجش کیفیت نان را وزن استاندارد، کیفیت خمیر و پخت مطلوب، و رعایت کامل اصول بهداشتی عنوان کرد و گفت: هرگونه کم‌فروشی، نان بی‌کیفیت یا عرضه خارج از شبکه تخلف محسوب می‌شود و بی‌درنگ با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین درباره نحوه برخورد با واحدهای متخلف اظهار کرد: در مرحله نخست، تذکر کتبی و مهلت اصلاح صادر می‌شود، اما در صورت تکرار تخلف، جریمه نقدی و کاهش سهمیه آرد در دستور کار قرار می‌گیرد. چنانچه تخلف عمده و مکرر باشد به‌ویژه در حوزه سلامت مواد غذایی یا احتکار پرونده متخلف به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

وی گفت: سهمیه آرد واحدهای متخلف، بلافاصله به نانوایی‌های خوش‌سابقه و پرتراکم در مناطق نیازمند شهرستان تخصیص می‌یابد تا هیچ مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

فرماندار شفت تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها صرفاً برخورد نیست، بلکه ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و ارائه نان باکیفیت به مردم است. همه نانوایان باید بدانند که حفظ اعتماد عمومی در گرو کیفیت کار آن‌هاست.

کد خبر 6630920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها