مقیمی: ۱۳ پروژه عمرانی آسفالت معابر روستایی در شفت اجرا می شود

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده در سال جاری، ۱۳ پروژه زیرسازی و آسفالت معابر در سطح شهرستان شفت اجرایی میشود.
وی افزود: از مجموع این پروژهها تاکنون عملیات آسفالت شش پروژه به اتمام رسیده و بهزودی هفت پروژه دیگر نیز در سطح روستاهای شهرستان آغاز خواهد شد.
فرماندار شفت خاطرنشان کرد: این پروژهها در روستاهای نهزم، شالده، بیالوا، خرطوم، کلاچخندان، مردخه، چکوسر، مرخال، راستهکنار، بیجارسر، کلوان و خرفکل در حال اجراست.
مقیمی تصریح کرد: مجموع این پروژهها شامل ۱۸ کیلومتر طول و حدود ۷۰ هزار مترمربع مساحت آسفالت بوده و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی (قیر تهاتری) توسط اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شفت در دست اجرا است.
وی در پایان تأکید کرد: تأمین زیرساختهای اساسی و تکمیل پروژههای عمرانی، بهویژه در حوزه راه و حملونقل روستایی، در رأس اولویتهای اصلی کاری این شهرستان قرار دارد و ما مصمم هستیم با بهرهگیری از همه ظرفیتها، این پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسانیم تا مردم شریف روستاها از خدمات نوین بهرهمند شوند.
