  1. استانها
  2. گیلان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

مقیمی: ۱۳ پروژه عمرانی آسفالت معابر روستایی در شفت اجرا می شود

مقیمی: ۱۳ پروژه عمرانی آسفالت معابر روستایی در شفت اجرا می شود

شفت- فرماندار شفت از آغاز اجرای ۱۳ پروژه عمرانی زیرسازی و آسفالت معابر روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سال جاری، ۱۳ پروژه زیرسازی و آسفالت معابر در سطح شهرستان شفت اجرایی می‌شود.

وی افزود: از مجموع این پروژه‌ها تاکنون عملیات آسفالت شش پروژه به اتمام رسیده و به‌زودی هفت پروژه دیگر نیز در سطح روستاهای شهرستان آغاز خواهد شد.

فرماندار شفت خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در روستاهای نهزم، شالده، بیالوا، خرطوم، کلاچ‌خندان، مردخه، چکوسر، مرخال، راسته‌کنار، بیجارسر، کلوان و خرفکل در حال اجراست.

مقیمی تصریح کرد: مجموع این پروژه‌ها شامل ۱۸ کیلومتر طول و حدود ۷۰ هزار مترمربع مساحت آسفالت بوده و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی (قیر تهاتری) توسط اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شفت در دست اجرا است.

وی در پایان تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌های اساسی و تکمیل پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه راه و حمل‌ونقل روستایی، در رأس اولویت‌های اصلی کاری این شهرستان قرار دارد و ما مصمم هستیم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، این پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسانیم تا مردم شریف روستاها از خدمات نوین بهره‌مند شوند.

کد خبر 6670561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها