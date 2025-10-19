پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم به مناسبت شهادت فرمانده ستاد ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی خطاب به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن، شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری فرمانده ستاد کل را به وی تبریک و تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: با نهایت حزن و اندوه خبر شهادت فرمانده مجاهد سرلشکر ستاد محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل، را دریافت کردیم که به همراه گروهی از یارانش در راه قدس و در پی حمله بزدلانه دشمن جنایتکار صهیونیستی به شهادت رسیدند.

شیخ نعیم قاسم شهادت این فرمانده مجاهد یمنی را به سید عبدالملک الحوثی و نیروهای مسلح شجاع یمن و ملت سرافراز یمن و خانواده شهید و بستگان و همرزمانش، تسلیت و تبریک گفته و از خداوند متعال خواست او را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و مقامش را رفیع گرداند.

در این بیانیه آمده است که الغماری با شهادت خود، شریف‌ترین نشان را پس از یک مسیر جهادی پر از فداکاری و جانفشانی و رهبری شجاعانه نیروهای مسلح یمن در برابر جنایات صهیونیستی-آمریکایی به دست آورد.

دبیرکل حزب الله افزود که وی هیبت نیروهای آمریکایی را در دریای سرخ در هم شکست و با ضربات کوبنده‌اش خواب را از چشمان صهیونیست‌ها ربود.

شیخ نعیم قاسم شهادت این فرماندهان را مایه افتخار و عزت امت اسلام دانست، زیرا خون مقدس آنها، از یمن تا لبنان و عراق و ایران، با خون فلسطینیان در راه مقدس‌ترین آرمان و در برابر سرسخت‌ترین ستمگران زمین آمیخته شد.

دبیرکل حزب الله همچنین انتصاب سرلشکر یوسف حسن المدانی را به عنوان رئیس ستاد کل ارتش تبریک گفته و برای او در این مسیر جهادی که شهید الغماری در آن گام نهاد، آرزوی موفقیت کرد.

شیخ نعیم قاسم ابراز اطمینان کرد که این خون‌های پاک به اذن الله به پیروزی مبارک و عزت برای امت منجر خواهد شد، و این مسیر با عزم فرماندهان شجاع و ملت وفادار که پرچم دفاع از تمام امت و آرمان‌های آن را بر دوش دارند، ادامه خواهد یافت.