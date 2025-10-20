تشییع باشکوه پیکر مقام ارشد نظامی یمنی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پیکر شهید «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستادکل ارتش یمن در مراسم باشکوهی بر دوش جمعیت انبوهی در میدان السبعین صنعاء تشییع شد.

پایتخت یمن امروز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید محمد عبدالکریم الغماری رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح یمن بود.

شهید الغماری که انصارالله یمن خبر شهادتش را چند روز اعلام کرد، به عنوان یکی از فرماندهان برجسته جنبش انصارالله شناخته می‌شود و نقش کلیدی در عملیات‌های نظامی در ۲۰ سال گذشته داشت.

مراسم تشییع پس از اقامه نماز میت از سوی مفتی یمن، از ساعت ۱۰ صبح در میدان السبعین صنعاء آغاز و با حضور هزاران نفر از مردم یمن، مقامات نظامی و رهبران انصارالله برگزار شد. شرکت‌کنندگان پرچم‌های یمن و فلسطین را به اهتزاز درآوردند و شعارهایی در حمایت از مقاومت سر دادند.

خبرنگار المسیره از حضور انبوه مردمی در مراسم تشییع این مقام ارشد نظامی یمن خبر داد.

نیروهای مسلح یمن در تاریخ ۲۴ مهر با صدور بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن همراه با پسر ۱۳ ساله‌اش خبر داد. همچنین، سرلشکر یوسف حسن المدانی به عنوان جانشین شهید الغماری منصوب شده است.