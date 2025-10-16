  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مناسبت شهادت رئیس ستاد ارتش یمن

جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تسلیت شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن تأکید کرد که ملت فلسطین به فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های مردم یمن وفادار خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن را تسلیت گفت.

در بیانیه جهاد اسلامی آمده است: ما عمیق‌ترین تسلیت خود را به ملت یمن، جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن به خاطر شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد ارتش این کشور اعلام و برای وی طلب رحمت و مغفرت الهی می کنیم.

این جنبش تأکید کرد: ملت فلسطین به فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های مردم یمن وفادار خواهند ماند و ما به شهدای آنها در حمایت از آرمان مردم خود افتخار می‌کنیم.

جنبش جهاد اسلامی خاطرنشان کرد: ما از آمیختگی خون فلسطینیان و یمنی‌ها در مقاومت در برابر دشمن و دفاع از مقدسات خود بسیار مفتخریم.

نیروهای مسلح یمن امروز پنج شنبه با صدور بیانیه ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد.

