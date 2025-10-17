  1. بین الملل
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

حماس: تاریخ از شهید الغماری با افتخار یاد خواهد کرد

حماس: تاریخ از شهید الغماری با افتخار یاد خواهد کرد

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تاریخ از شهید الغماری و تمام کسانی که در مقابله با تجاوز به غزه به شهادت رسیدند، با افتخار یاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن را تسلیت گفته و اعلام کرد که به همراه جمعی از برادرانش در نبرد مبارک پشتیبانی از غزه و در راه آزادسازی قدس و مقدسات آن به شهادت رسید.

در این بیانیه درگذشت فرمانده سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن را به امت عربی و اسلامی و به ملت یمن و برادران صادق و با مروت در انصارالله و رهبری آنها و به خانواده و همرزمان شهید فقید تسلیت گفته شده است.

این بیانیه می‌افزاید: تاریخ، از سرلشکر الغماری شهید قهرمان و همه کسانی که در مقابله با تجاوز و جنگ نسل‌کشی در نوار غزه در کنار ملت و آرمان ما ایستادند، با افتخار یاد خواهد کرد. چرا که برادران صادق انصارالله، نیروهای مسلح یمن و ملت عزیز یمن با تمام قدرت و اصرار، تا آخرین لحظات قبل از توقف تجاوز در پشتیبانی از غزه شرکت داشتند.

بنا بر اعلام حماس شهید الغماری فرمانده‌ای مخلص بود که در کنار غزه و مردم آن ایستاد و جان خود را در راه خدا و در میادین عزت و کرامت فدا کرد. خون او با خون شهدای غزه، لبنان و سایر میادین پایداری آمیخته شد تا وحدت سرنوشت و موضع در برابر دشمن صهیونیستی را تأیید کند.

جنبش حماس خالصانه‌ترین تسلیت و همدردی خود را به رهبری جمهوری یمن و به برادران در جنبش انصارالله و فرزندان و خانواده شهید تقدیم کرد.

    • جهانبخش IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
      صهیون را نباید مهلت داد و بس

