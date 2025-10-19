به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان و دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه خیرساز سهکلاسه کودکان استثنایی فین با قدردانی از نیکوکاران عرصه آموزش، گفت: خیرین مدرسهساز سرمایههای اجتماعی کشور هستند و نقش آنها در توسعه عدالت آموزشی و کاهش محرومیتهای تحصیلی بسیار تعیینکننده است.
وی افزود: نگاه عدالتمحور دولت و رئیسجمهور در حوزه آموزشوپرورش، فرصتی ارزشمند برای رفع نابرابریها در مناطق کمتر برخوردار ازجمله هرمزگان است این استان در مسیر توسعه علمی و زیرساختی نیازمند همت مضاعف است و همه ما باید با همافزایی و همدلی این مسیر را هموار کنیم.
جراره با اشاره به اهمیت توجه به آموزش دانشآموزان دارای نیازهای ویژه گفت: دانشآموزان استثنایی شایسته محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای یادگیری هستند احداث چنین مدارسی گامی ارزشمند در مسیر توانمندسازی این عزیزان و تحقق عدالت آموزشی است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس ضمن قدردانی از بانیان این پروژه خیرساز اظهار کرد: این طرح اگرچه از نظر اجرایی دشوار و هزینهبر است، اما ایمان، اراده و همکاری جمعی میتواند آن را به سرانجام برساند من نیز در کنار مدیران آموزشوپرورش و خیرین برای تسهیل روند ساخت این مدرسه همراه خواهم بود.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت شکلگیری گفتمان مشترک توسعه علمی در استان گفت: اگر مسیر پیشرفت دانش و آموزش در هرمزگان هموار شود، بسیاری از مشکلات ریشهای از جمله بیکاری و آسیبهای اجتماعی نیز برطرف خواهد شد مسیر رشد و شکوفایی استان از مدرسه آغاز میشود.
