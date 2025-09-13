به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در بازدید از مدارس استان با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در مسیر توسعه هرمزگان اظهار کرد: نقطه عزیمت برای پیشرفت هر جامعه‌ای، تربیت نیروی انسانی توانمند است و ما در استان باید این ظرفیت را به بهترین شکل سازماندهی کنیم.

وی با اشاره به نهضت مدرسه سازی و ساخت ۱۵۰۰ کلاس در استان هرمزگان افزود: مدرسه‌سازی تنها بخشی از این حرکت است و در کنار آن باید کیفیت آموزش ارتقا یابد و با ایجاد عدالت آموزشی، شرایطی فراهم شود که حتی دانش‌آموزان مناطق محروم نیز از فرصت برابر برای یادگیری و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشند.

آشوری تازیانی با اشاره به نیاز روزافزون بازار کار به نیروهای ماهر و توانمند، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید به گونه‌ای عمل کند که دانش‌آموزان علاوه بر دانش علمی، مهارت‌های زندگی، اجتماعی و شغلی را نیز بیاموزند تا در آینده نقش‌آفرین توسعه استان باشند.

وی تأکید کرد: نگاه ما به آموزش و پرورش نگاه به زنجیره آموزش است؛ از مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری تا مدرسه‌داری. به همین دلیل مشارکت خیرین، خانواده‌ها و جامعه در کنار دولت نقشی تعیین‌کننده در تحقق این اهداف دارد.

استاندار هرمزگان در پایان گفت: با حمایت دولت و همراهی مردم، تلاش می‌کنیم مسیر عدالت آموزشی در استان بیش از گذشته هموار شود و استعدادهای برتر حتی در دورترین نقاط هرمزگان، فرصت بروز و درخشش پیدا کنند.