۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

رحمانی: آذربایجان غربی به استان توسعه یافته مرزی تبدیل می شود

رحمانی: آذربایجان غربی به استان توسعه یافته مرزی تبدیل می شود

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی به استانی صنعتی، معدنی و توسعه‌یافته در عرصه مرزی تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، گفت: هر جا کارخانه‌های ما کالای باکیفیت تولید کنند، دنیا خواهان آن خواهد بود.

وی با اشاره به نقش راهبردی تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی، افزود: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و وظیفه ماست که امور را برای آنان تسهیل کنیم.

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه‌ها هم‌افزا عمل کنند تا مسیر تولید کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر شود، خاطرنشان کرد: با وجود ایجاد سامانه‌های متعدد برای تسهیل امور، گاهی این سامانه‌ها خود به مانعی برای کار تبدیل می‌شوند و حتی نبود نیرو در گمرک روند تجارت را کند می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به دستاوردهای اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال جاری رشد قابل‌توجهی در حوزه ترانزیت و صادرات استان داشته‌ایم و در حوزه واردات نیز بارها با مقامات ملی گفت‌وگو کرده‌ایم تا مسیرها روان‌تر شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی، مهم‌ترین اقدام تسهیل امور است، اضافه کرد: در آذربایجان‌غربی گام‌های اولیه برای این هدف برداشته شده و پیش‌نیازها و پس‌نیازهای توسعه در حال تأمین است.

وی با اعلام اینکه آذربایجان‌غربی در آینده‌ای نزدیک به استانی صنعتی، معدنی و توسعه‌یافته در عرصه مرزی تبدیل خواهد شد، افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما تقویت ظرفیت انسانی به عنوان لایه‌ای بنیادین در مسیر توسعه و پیشرفت است.

