به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، حزب کمونیست چین در یکی از بزرگ‌ترین پاکسازی‌های علنی ارتش این کشوردر دهه‌های اخیر، ۹ ژنرال ارشد را برکنار کرده است. وزارت دفاع چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ۹ فرد به ارتکاب جرایم مالی قابل توجه و فساد متهم هستند.

عمده اخراجی‌ها ژنرال‌های سه‌ستاره و عضو کمیته مرکزی تصمیم‌گیری حزب کمونیست حاکم چین بودند. آنها همچنین از ارتش اخراج شده‌اند. وزارت دفاع چین، این اخراج‌ها را بخشی از کارزار مبارزه با فساد توصیف کرده است.

نه مقام عبارتند از:

هه وایدونگ - نایب‌رئیس کمیسیون مرکزی نظامی (CMC)

میائو هوآ - مدیر دپارتمان سیاسی CMC

هه هونگجون - معاون اجرایی دپارتمان سیاسی CMC

وانگ شیوبین - معاون اجرایی مرکز فرماندهی عملیات مشترک CMC

لین شیانگ‌یانگ - فرمانده جبهه شرقی

چین شوتونگ - کمیسر سیاسی ارتش

یوان هوآژی - کمیسر سیاسی نیروی دریایی

وانگ هوبین - فرمانده نیروهای موشکی

وانگ چونینگ - فرمانده نیروهای پلیس

از میان این ۹ نفر، هه وایدونگ پس از شی جین‌پینگ، رئیس‌ جمهور چین که ریاست CMC را برعهده دارد، نفر دوم و برجسته‌ترین مقام ارتش چین محسوب می‌شود.

آخرین بار هه وایدونگ در مارس دیده شد و غیبت طولانی‌اش از انظار عمومی شایعاتی را مبنی بر بازجویی از وی به عنوان بخشی از پاکسازی مقامات ارشد ارتش، مطرح کرد.

او همچنین عضو دفتر سیاسی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری حزب کمونیست چین بود و با این اوصاف او به نخستین عضو فعال این دفتر سیاسی تبدیل شد که تحت تحقیقات قرار گرفته است.

در بیانیه وزارت دفاع چین تاکید شده است که این افراد «به طور جدی مقررات حزبی را نقض کرده‌اند و به ارتکاب جرایم جدی مرتبط با وظایف متهم هستند.»

این بیانیه می‌افزاید که این افرد هم‌اکنون با پیگرد قضایی و محاکمه نظامی روبه‌رو هستند و مجازات‌شان «دستاوردی چشمگیر در کارزار مبارزه با فساد حزب و ارتش» به شمار می‌رود.»

کمیسیون مرکزی نظامی ماه‌هاست که سیگنال‌هایی برای انجام پاکسازی ارسال کرده و در ژوئیه دستورالعمل‌های جدیدی صادر کرد که خواستار حذف «تأثیر سمی» در ارتش و فهرست کردن «قوانین آهنین» برای کادرها است

این پاکسازی پس از پاکسازی‌های عمومی کوچک‌تر مقامات نظامی دیگر در سال‌های اخیر رخ می‌دهد، از جمله وزرای دفاع سابق «وی فنگ‌هه» و «لی شانگ‌فو.»

ژنرال‌های ارشد در نیروهای موشکی نیز برکنار شدند. یکی از جایگزین‌های آن‌ها وانگ هوبین بود - یکی از نه مقام اخراج‌شده فعلی از حزب.

مقامات غیرنظامی نیز در امان نمانده‌اند، به ویژه با ناپدید شدن وزیر خارجه «چین گانگ» در سال ۲۰۲۳؛ مردی که در آن زمان لیو جیانچائو برای جایگزینی او پیشنهاد شده بود، ، از ژوئیه دیده نشده است.