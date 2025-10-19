«لینالونا» رونمایی شد؛ از شعرهای رحماندوست تا نویسندگی کلر ژوبرت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از مجموعه پویانمایی «لینالونا» امروز یکشنبه ۲۷ مهر با حضور محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، امیر کساوندی تهیه کننده، کلر ژوبرت نویسنده، مصطفی رحمان دوست شاعر و نویسنده در مرکز پویانمایی صبا برگزار شد.

باطنی در ابتدا با اشاره به فقر آثار اقتباسی در تولیدات بیان کرد: ما برای رسیدن به متون ادبی در حوزه کودک و نوجوان در دوردست‌ها دنبال محتوا هستیم، اما گنجی داریم که متعلق به نویسندگان ارزشمندی است که دل در گرو این آب و خاک دارند. هدف اولیه ساخت این مجموعه این بود که تجربه‌ای متفاوت رقم بخورد.

وی با اشاره به کتاب‌های کلر ژوبرت عنوان کرد: سال‌ها کتاب‌های او چاپ شده اند و نشان‌دهنده دغدغه‌های اوست. محسن چینی‌بروشان هم در مجموعه‌های مختلف مثل کانون و در حوزه نشر سال ها فعالیت کرده است که یکی از قسمت‌های این مجموعه انیمیشن هم از اثر او اقتباس شده است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در ادامه یادآور شد: رحماندوست براساس مجموعه معانی که وجود داشت، آثاری را به صورت شعر آماده کرد و مهدی زارعی که سال‌ها است در حوزه موسیقی ایرانی برای کودک کار کرده است براساس این اشعار قطعاتی را تولید کرده است.

در ادامه امیر کساوندی تهیه‌کننده گفت: زمانی که پروژه به من سپرده شد، پیشنهاد این بود که روی یکی از آثار کلر ژوبرت نویسنده کار شود و ما ترجیح دادیم این ایده را بسط دهیم. سعی کردیم با بازسازی کتاب خانم ژوبرت که هم قصه و هم نقاشی‌هایش جذاب بود، این کتاب را به تصویر بکشیم و برای خودم خیلی جذاب بود. امیدوارم رسانه بتواند در ادامه این آثار را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: برای ساخت این مجموعه از ۶ جلد کتاب کلر ژوبرت و یک جلد کتاب از چینی‌بروشان اقتباس شد. این مجموعه ۱۸ قسمت ۹ دقیقه‌ای است.

سپس مصطفی رحماندوست که شعر قطعات موسیقایی این انیمیشن را گفته است بیان کرد: حسن این کار موسیقی ایرانی است. من ۱۱ سال عضو شورای شعر و موسیقی بودم و هرچه می‌گفتم موسیقی ایرانی کار کنید، می‌گفتند موسیقی ایرانی غمگین است. الان خوشحالم که این کار موسیقی ایرانی دارد و شاد هم هست. ما در این زمینه ظرفیت های زیادی داریم، یک سری لالایی وجود دارد که روی آنها کار نشده است.

چینی‌فروشان نیز در سخنانی گفت: این نوع آثار چندین فایده دارد؛ یکی همان موسیقی و شعر است، اتفاق دیگر نوعی تشویق و انگیزه برای نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است تا بیشتر دست به قلم شوند. از طرف دیگر یکی از اتفاقات خوب صداوسیما در دوره اخیر این است که بیشتر به تولید توجه شده است تا صرفا دوبله آثار برای بچه‌ها.

سپس زارعی آهنگساز اثر نیز عنوان کرد: خوشحالم که این مجموعه به من سپرده شد. خوب است که کودک انیمیشن را فقط برای سرگرمی نبیند و ضمن آن بتواند آموزش هم ببیند.

پخش مجموعه «لینالونا» شبکه کودک از آبان روی آنتن می‌رود.