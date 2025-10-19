به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام صادق رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در دیدار با اعضای هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: طبیعی است همه اعضای هیئت مدیره نظرهای یکسانی ندارند ولی باید سعی شود افراد حاضر با هم هماهنگ باشند و به جای نگاه جناحی در جلسات، نگاه صنفی داشته باشند؛ لذا در این قسمت نقش رئیس هیئت مدیره، بسیار پررنگتر است به طوری که باید همه افراد را دور این حلقه جمع کند. جمع باید دوستانه و نگاه رفاقتی باشد تا انشالله بتوانید آن ماموریتی را که قانون بر عهده شما گذاشته است به نحو احسن انجام دهید.
وی ادامه داد: توصیه میکنم برای تصدی مسئولیتها در ارکان کانون سعی شود به جای نگاه جناحی، افرادی انتخاب شوند که حتی اگر همعقیده نبودند باسواد، خوشنام، توانمند و دلسوز باشند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: همانطور که در قوه قضائیه بر عملکرد قضات نظارت میشود، در حوزه وکالت نیز باید نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا وجود داشته باشد. به عقیده ما اداره بازرسی و نظارت باید نگاه پیشگیرانه و صیانتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: موردی که ریاست قوه قضاییه روی آن حساس هستند و لازم است در هیئت مدیره کانون بر روی آن نظارت شود وجوه غیرمتعارف حقالوکالههاست که متاسفانه هیچ نظارتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه غالب وکلا انسانهایی متدین و باسواد هستند، گفت: وکیل باید در جهت صلح تلاش کند. همانطور که روایت داریم اگر کسی دو نفر را سازش دهد ثوابش برابر چندین سال عبادت شب قدر است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه گفت: ما شما را از خود میدانیم پس کانون وکلا باید همگام با نظام و قوه قضاییه باشد و در مواقع حساس بتواند موضعگیری کند و پشت نظام باشد.
رحیمی خطاب به اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: نگاهتان به جامعه وکلا پدرانه و با رفاقت باشد، اما در خصوص عدهای قلیل باید تذکراتی داشته باشید و برخورد کنید و در نظارت بر عملکرد باید ببینید مردم چقدر راضی هستند.
در ابتدای این جلسه محمد شاه محمدی رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در دوره جدید یک وفاق نسبی برقرار است و فضا، فضای تعامل و همکاری است، گفت: انشاءالله با وضعیت فعلی امید است یک دوره آرام همراه با تعامل داخلی و خارجی داشته باشیم تا بتوانیم در وظایف مربوط به کانون، باری از دوش قوه قضاییه برداریم.
این جلسه در راستای بررسی چالشها و بهرهمندی از نظرات و توصیههای ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد.
