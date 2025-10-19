به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه با مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت: هلال احمر جمعیتی داوطلب محور است که تعداد داوطلبان خود را نسبت به سال قبل افزایش داده و سازماندهی و آموزش آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. داوطلبان سرمایه‌های مهم ما هستند و این می‌تواند الگویی برای سایر مجموعه‌ها باشد. امروز با اتکا به همین نیروها، کاهش آلام، توانمندسازی و نجات جان مهاجرین در دستور کار هلال احمر است و می‌توان در این عرصه‌ها فعالیت کرد.

کولیوند ادامه داد: در کشورهای دیگر شاهد هستیم که بدترین رفتار با مهاجران انجام می‌شود اما ایران به شکل اخلاقی و انسانی با مهاجرین رفتار کرده است. ما به کرامت مهاجرین اهمیت می‌دهیم و برهمین اساس آموزش به آن‌ها را در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس هلال احمر یادآور شد: خانه‌های هلال، امروز کارهای اجتماعی و امدادی را در نقاط مختلف‌کشور انجام می‌دهند و ظرفیت مناسبی هستند برای توانمندسازی مهاجرین و اقشار آسیب پذیر.

همچنین، یوری کاتو، مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی مهاجرت در این جلسه گفت: هلال احمر و سازمان بین‌المللی مهاجرت اهداف مشترکی دارند و این اهداف مشترک می‌تواند موجبات همکاری را فراهم کند. هلال احمر ایران در عرصه‌های مختلف موفق ظاهر شده و ظرفیت بالایی برای همکاری دارد.

وی افزود: شبکه داوطلبان هلال احمر ایران در عرصه جهانی شناخته شده است و ما بارها شاهد بودیم که هلال احمر ایران در عرصه‌های جهانی با سرعت بالا به سوانح پاسخ داده و حضوری مؤثر دارد.

کاتو تصریح کرد: امروز آماده همکاری همه جانبه با هلال احمر ایران هستیم و این همکاری می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. مدیریت و همکاری در اردوگاه‌های مهاجرین و پناهندگان اولویت مهمی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.