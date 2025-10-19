  1. استانها
آشکارسازی نقطه حادثه خیز در محور روستایی آرادان_کندقلی

گرمسار- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرمسار، از انجام عملیات آشکارسازی نقطه حادثه خیز در محور روستایی آرادان_کندقلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرآخورلی گفت: با هدف آشکارسازی وجلوگیری از تصادفات جاده‌ای در این مسیر، روشنایی طولی به میزان سه کیلومتر در محور روستایی آرادان_کندقلی، انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت روشنایی محورها در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای افزود: درجریان همکاری مشترک با اداره برق شهرستان آرادان، که به اجرای یک پروژه مشترک با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان رسید، تجهیزات مورد نیاز این عملیات، تأمین و اجرا شد.

میرآخورلی با تاکید بر پایش مستمر همکاران در شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با انجام اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از تجهیزات لازم، سطح روشنایی و ایمنی محورها رابه طور پیوسته ارتقا داده و با انجام اقدامات مشترک با دیگر دستگاه‌ها در ارتقا سطح خدمات به کاربران جاده‌ای سربلند باشیم.

