آشکارسازی نقطه حادثه خیز در محور روستایی آرادان_کندقلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرآخورلی گفت: با هدف آشکارسازی وجلوگیری از تصادفات جادهای در این مسیر، روشنایی طولی به میزان سه کیلومتر در محور روستایی آرادان_کندقلی، انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت روشنایی محورها در افزایش ایمنی کاربران جادهای افزود: درجریان همکاری مشترک با اداره برق شهرستان آرادان، که به اجرای یک پروژه مشترک با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان رسید، تجهیزات مورد نیاز این عملیات، تأمین و اجرا شد.
میرآخورلی با تاکید بر پایش مستمر همکاران در شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با انجام اقدامات پیشگیرانه و بهرهگیری از تجهیزات لازم، سطح روشنایی و ایمنی محورها رابه طور پیوسته ارتقا داده و با انجام اقدامات مشترک با دیگر دستگاهها در ارتقا سطح خدمات به کاربران جادهای سربلند باشیم.
