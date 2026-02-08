به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، شب گذشته در یک جلسه هم‌اندیشی میزبان رئیس دانشگاه صنعتی شریف و هیأت همراه بود. در این جلسه که مسعود تجریشی و تعدادی از اساتید برجسته و اعضای هیات علمی این دانشگاه حضور داشتند، پیرامون تعامل دانشگاه شریف و جمعیت هلال احمر به ویژه در حوزه‌های کاربرد فناوری و هوش مصنوعی در مامویت های هلال احمر بحث و تبادل نظر شد.

کولیوند در این جلسه با اشاره به اینکه هلال احمر را مردم و دانشگاهیان به عنوان نهاد امدادی می‌شناسند، گفت: امداد و نجات یکی از کارهای ماست، برای امداد و نجات هم هیچ گاه سوال از قوم و مذهب کسی نمی‌پرسیم. اساس کار ما به آیات قران برمی‌گردد و قدمت آن محدود به ۱۰۰ سالی که نهضت صلیب سرخ راه اندازی شده است، نمی‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد : در تمام حوزه‌های فعالیت ما از امداد و نجات گرفته تا آمادگی برای مواجهه با بحران، ارزیابی، پیشگیری و حتی ریکاوری، همه با نجات جان انسان‌ها سر و کار دارد بنابراین هر چقدر بتوانیم از فناوری بیشتر بهره ببریم اثربخشی کار و رضایت مردم از خدمت رسانی هلال احمر بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایام‌ جنگ ۱۲ روزه هلال احمری‌ها اولین گروه‌های حاضر در صحنه حادثه بودند، به نیروی عظیم انسانی جمعیت هلال احمر به عنوان سرمایه ارزشمند این نهاد اشاره کرد و گفت: از نظر امکانات و تجهیزات نیز بسیار پیشرفت داشته ایم اما نیاز به ابزار و ایده جدید داریم؛ حتی برای مواجهه با بحران‌ها به ایده نو نیاز داریم تا امدادگران بتوانند دانش فنی خود را از موقعیت های بحرانی افزایش دهند و خودشان در محل حادثه به خطر نیفتند.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد : در حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی، جمعیت هلال احمر توانسته به تکنولوژی تولید اندام‌ مصنوعی هوشمند دست پیدا کند و بدون شک با کمک‌های دانشگاهی می‌توانیم پیشرفت های زیادی در این زمینه داشته باشیم. به علاوه می‌توان از فناوری رباتیک برای مدل های مختلف غربالگری استفاده کرد و با کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای مانیتورینگ وضعیت آسیب دیده درصد خطای پزشکی را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

وی به اهمیت ماموریت های سازمان جوانان و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در کاهش آسیب ها و ایحاد شور و نشاط و امید در جامعه اشاره و تاکید کرد که می‌توان‌ از فناوری‌های نوین برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.

کولیوند با معرفی سازمان تدارکات پزشکی هلال و تولید دارو و تجهیزات پزشکی یادآور شد: ترکیبات جدید و دانش بنیان در تولید دارو می‌تواند تولیدات دارو را متحول کند و به ما در این حوزه کمک کند. اگر دانشگاه و ایده‌های دانش بنیان در این مسیر کنار ما باشد، می‌توانیم در تولید داروهای ترکیبی برای اثربخشی چند وجهی و بهتر و تولید ژن به موفقیت های چشم گیری دست پیدا کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره اینکه حوزه بین الملل در هلال احمر رشد خوبی داشته، گفت: در حوزه بین الملل جمعیت هلال احمر با برنامه‌ جلو می رود و از کشورهای اثرگذار در میان جمعیت های ملی هستیم. با توجه به اینکه هلال احمر یک نهاد غیرسیاسی ، عملیاتی و اجتماعی است و جایگاه خوبی در صلیب سرخ جهانی دارد، ما می‌توانیم در تعامل بهتر با دانشگاه، محصولات دانش بنیان به ویژه در تولید ژن را جهانی کنیم.

کولیوند به اشاره به حوزه آموزش نیز گفت: در حوزه آموزش واقعیت این است که ما دنبال چاپ مقاله نیستیم، بلکه دنبال این هستیم که پژوهش ها مشکلات ما را حل کند مثلا در مطالعات دانشگاهی و فنی بتوانیم پاسخ این سوال را بگیریم که چگونه‌ اسکان اضطراری را بهبود دهیم یا چگونه اقلام امدادی را بهتر و موثرتر توزیع کنیم. حتی در حوزه تغییرات آب و هوایی با اینکه حوزه فعالیت هلال نیست اما چون پیامدهایش بحران‌هایی را ایجاد می‌کند که به هلال احمر مربوط می‌شود، وظیفه خود می دانیم برای پیشگیری از بحران وارد عمل شویم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به طرح راه انداری مرکز نواوری و شکوفایی هلال احمر، تاکید کرد: از همه مباحث مهمتر اینکه نباید از مباحث هوش مصنوعی غافل شویم .

وی با اشاره به ارائه‌های اساتید دانشگاه صنعتی شریف پیرامون مطالعات فناوری که می‌تواند به هلال احمر کمک کند،گفت: به نظر من می‌توانیم در گام اول با همکاری هم یک پلتفرم فرماندهی هوشمند برای پیشگیری، ‌مدبریت و تحلیل داده‌ها راه اندازی کنیم.

طراحی امدادگر دیجیتال، تریاژ هوشمند، تیم های واکنش سریع هوشمند، مدل‌سازی بحران‌ها و تامین لجستیک هوشمند مخصوصا در بهینه سازی انبارها از دیگر مواردی بود که دکتر کولیوند برای همکاری مشترک با دانشگاه مطرح کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق ربات نجات غریق در کاهش ۷۰ درصدی فوتی‌های حوادث دریایی، تاکید کرد: ربات می‌تواند در بسیاری از موقعیت های خطرناک به کمک امدادگر بیاید، خطر را تشخیص داده و حتی در آواربرداری هوشمند و زنده یابی بسیار کمک کننده باشند.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین به اهمیت امنیت سایبری و تاب آوری دیجیتال هلال احمر اشاره کرد و گفت: آموزش امدادگر هوشمند به عنوان نسل آینده امدادگران یکی دیگر از برنامه‌های توسعه فناوری در هلال احمر است که امیدوارم با کمک دانشگاهیان محقق شود.

کولیوند به لزوم‌ شناسایی علمی مناطق هسته ای و شیمیایی برای پیشگیری از بحران اشاره کرد و گفت دانشگاه می‌تواند در تولید لباس های حفاظتی مناسب برای امدادگران و آموزش مردم در مواجهه با این مخاطرات کمک کند.

وی در پایان با تاکید بر هدف مهم دیپلماسی علمی‌بشردوستانه و ایجاد برند علمی در مطالعاتی بشردوستانه گفت: همکاری علمی هلال احمر با دانشگاه شریف می‌تواند به عنوان الگوی موفق در سطح منطقه و جهان مطرح شود.

مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه با اشاره به اینکه دانشگاه شریف یک دانشگاه کوچک است ولی کارهای بزرگی می‌کند ،گفت: ما در حوزه چاپ مقالات و عقد قرارداد با صنعت جزو پیشگامان دانشگاهی کشور هستیم و اکوسیستم فناوری خوبی در اطراف دانشکاه شکل گرفته است. تجریشی با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه فعالیت می‌کنند؛ ادامه داد: از سال ها پیش دانشجوها به سمت کارآفرینی در حوزه فناوری سوق داده شدند و گام های موثری در این حوزه برداشته ایم.

وی به برگزاری مسابقات علمی دانشگاهی اشاره کرد که می‌توان آنها را به سمت اهداف امدادی جمعیت هلال احمر جهت دهی کرد با این کار به ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه دست پیدا می‌کنیم و در راستای اهداف بشردوستانه هلال احمر گام برمی داریم.

تجریشی همچنین ورود مباحث هلال احمری به عنوان فعالیت دانشجویی به محافل دانشگاهی را به فال نیک گرفت و تاکید کرد توسعه دانش و فناوری می‌تواند به ارتقای فعالیت های هلال احمر کمک کند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه شریف می‌تواند به عنوان‌هاب در خدمت جمعیت هلال احمر باشد و اگر بتوانیم نیازها را بشناسیم، دانشکده‌های مختلف ار در این طرح ها وارد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی ظرفیت بسیار خوبی است و می‌توانیم از آن برای اهداف بشردوستانه هلال احمری استفاده کنیم، به سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان، از پژوهش تا رسیدن به محصول اشاره کرد.