به گزارش خبرنگار مهر، رویداد تخصصی رسانه‌ای «فرنام» با حضور حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیران این سازمان و جمعی از اهالی رسانه در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار شد.

«فرنام»، پیوند مسائل نظری و کار اجرایی در حوزه رسانه است

در ابتدای این برنامه علی مرادخانی مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: نقطه‌ای که «فرنام» ایستاده پیوند بین مسائل آکادمیک و نظری و کار اجرایی است. ما سعی کردیم تعادلی را در این بین برقرار کنیم. داریم تلاش می‌کنیم روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی اتفاقی را رقم بزند که در کشور بی سابقه باشد. لازمه آن دو موضوع است؛ یک مدیر روابط عمومی ما بداند اگر حتی یک نفر باشی و یک ریال بودجه نداشته باشی هم می‌توان کار کرد. نکته دوم هم درباره مدیران ارشد ماست؛ آنها هم باید بدانند که احتمالاً تصورشان از روابط عمومی دقیق نیست. شاید نیاز به مشورت و اعتماد بیشتر دارند. ما هم آماده هستیم مدیر روابط عمومی را در این فضای سخت کمک کنیم. فرنام نقطه آغاز این همراهی است. همین‌جا از هیئت علمی و داوری رویداد فرنام، داوود نعمتی، سید بشیر حسینی، افسانه مظفری، رضا پورحسین و محمدمهدی رحمتی متشکر هستم که در این رویداد همراه ما بودند.

در ادامه رضا پورحسین عضو هیئت علمی و داوری رویداد فرنام، با اشاره به این رویداد، گفت: من دو نکته عرض می‌کنم. نکته اول اینکه در نظام آگاهی انسان و جامعه، یک مرحله مهمی تحت عنوان رمزگشایی وجود دارد. یعنی مرکز آگاهی چیزی را پردازش می‌کند و بعد وقتی به مرحله انتشار می‌رسد آنچه را رمزگردانی شده، رمزگشایی می‌کند. من فکر می‌کنم در سازمان آگاهی فردی، روابط عمومی‌ها مسئول رمزگشایی هستند. این به این معناست آنچه که ورودی یک سازمان و پردازش یک سازمان است، عیناً نباید به یک جامعه منتقل شود؛ بلکه باید رمزگشایی شود و به شکل دیگری به جامعه منتقل شود. حالا این رمزگشایی چیست و باید چگونه باشد، بحثی مفصل دارد که جای آن اینجا نیست. منتها باید بدانیم روابط عمومی‌ها نیاز به تغییر دارند.

نمی‌دانستم این حجم کار در سازمان تبلیغات انجام می‌شود

پورحسین ادامه داد: این تغییر نیاز به فکر و ایده دارد و باید به واسطه روابط عمومی‌ها ایجاد شود. منتها تلقی که از روابط عمومی‌ها بوده، در سال‌های اخیر یک مقدار تنزل پیدا کرده است. من خوشحالم که سازمان تبلیغات اسلامی، جایگاه روابط عمومی را پاس داشته و مصمم است آنچه را که این سازمان انجام می‌دهد، توسط یک روابط عمومی آگاه و بصیر رمزگشایی و به جامعه منتقل شود.

وی افزود: اما نکته دوم، توجه به هنر در کار روابط عمومی و تبلیغ است. وقتی که در رادیو و تلویزیون بودم، حداقل سه یا چهار بار از رهبر انقلاب شنیدم که اگر بخواهیم منویات خودمان را به جامعه بدهیم، ناچار هستیم که از هنر استفاده کنیم. به عبارتی هنر رمز اصلی آن رمزگشایی است. تجلی این هنر از گرافیک صفحه وب شروع می‌شود تا چهره‌ای که دارد صحبت می‌کند، تا انتخاب واژگانی که بار عاطفی و معنایی متفاوتی دارد، تا نوشته‌ای که این نوشته را تأثیرگذار می‌کند، تا موسیقی و رنگ و غیره. هنر، خودش زبان است. امروز دیگر نمی‌گویند زبان را از طریق هنر بیاموزید؛ بلکه هنر خودش یک زبان است. هنر ماهیت دیگری به نوشته و کلام می‌دهد و آن اثر را ارتقا می‌دهد.

پورحسین در پایان گفت: من به سازمان تبلیغات ارادت دارم و آن را می‌شناسم ولی واقعاً نمی‌دانستم این حجم کار در سازمان تبلیغات انجام می‌گیرد. جالب اینکه کارهای سازمان هنری است و با ترکیب‌بندی‌های درست، حرف خودش را به جامعه منتقل می‌کند. از این بابت هم خوشحال هستم.

تبلیغ، یک کار دو طرفه است و نیاز به فهم و ارتباط دوطرفه دارد

سپس حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره این رویداد، گفت: از اعضای محترم هیئت علمی و داوری این رویداد قدردان و ممنون و سپاسگزار هستم و می‌خواهم یک سوال از این جمع بپرسم. به نظر شما تبلیغ یعنی چه؟ رهبر انقلاب می‌گفتند تبلیغ عبارت است از تفاهم. یعنی تبلیغ یک عمل طرفینی است. این‌طور نیست که معلمی یک چیزی می‌گوید و دانش‌آموز باید آن را بفهمد. تبلیغ از جنس فهم دوطرفه است. حالا کار ما یک ظرافتی هم دارد؛ ما خادم تبلیغ هستیم. برای اینکه بستر این شنیدن و طرح مسائل مردم واقع شود، خدمت می‌کنیم و زمینه‌های آن را فراهم می‌کنیم.

حجت‌الاسلام قمی ادامه داد: باید این مردم را فهمید و خوبی‌هایشان را روایت کرد. اتفاقات مهم و قشنگی در زندگی‌های روزمره مردم اتفاق می‌افتد که ما کاسب نیستیم و نمی‌توانیم آنها را روایت کنیم. آنقدر سوژه‌های ناب برای روایت کردن این مردم وجود دارد که حالاحالاها بدهکار هستیم. در میان خادمان امر تبلیغ که می‌خواهند خیرخواهی و هدایت الهی را به مردم منتقل کنند، یک عده مسئول روابط عمومی هستند. پس رابطه‌ای باید برقرار شود. به تعبیر دکتر پورحسین، ما باید کلش را فرو بریزیم و از اول بسازیم. اگر می‌خواهیم رابطه دوطرفه با مردم برقرار کنیم، آن هم با موضوع خود مردم و خوبی‌هایشان، باید نگاه‌مان به روابط عمومی و تبلیغ را از اول بازسازی کنیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره ضرورت تبلیغ و کار تبلیغی توسط همه مردم، گفت: امام فرمودند همه باید تبلیغ کنند. تبلیغ کار اختصاصی روحانیون نیست. بله، سررشته‌های کار باید به دست علما باشد، چرا که آگاه به مبانی هستند، ولی گاهی یک معلم هم می‌تواند مروج خوبی‌ها باشد. حضرت امام (ره) فرمود تبلیغات اسلامی همان شناساندن خوبی‌ها و تشویق به انجام آن است. کما اینکه بشناسیم زشتی‌ها را و برحذر کنیم از انجام آن. این تعریف امام خیلی قابل فهم است. حالا روابط عمومی جایی است که می‌خواهد این کار را بکند.

حجت الاسلام قمی در پایان گفت: وقتی چنین مخاطب گسترده‌ای داریم، باید انتظارمان را هم از خودمان بالا ببریم. مثلاً تبیان دیگر نباید مخاطبش را با k بشمارد، بلکه باید خودش را با M محک بزند. دیگر مؤسسه‌های سازمان تبلیغات اسلامی هم باید دایره مخاطبان‌شان را گسترده‌تر کنند. نشر خوبی‌های مردم امیدآفرین است و نباید از آن غفلت کرد. مردم کارهای مهم و قشنگی می‌کنند که باید راوی آنها باشیم.

تقدیر از برگزیدگان نخستین رویداد فرنام

آخرین بخش این مراسم، معرفی و تقدیر از برگزیدگان نخستین رویداد فرنام بود که توسط حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر، امین‌رضا لطفعلی‌زاده معاون هماهنگ‌کننده سازمان، حجت‌الاسلام حریزاوی معاون آموزشی سازمان، علی مرادخانی مدیر روابط عمومی سازمان، رضا پورحسین و افسانه مظفری اعضای هیئت علمی و داوری فرنام، از آنها تقدیر شد.

بر اساس اعلام هیئت علمی و داوری، در بخش استانی، میلاد امینی موحد مدیر روابط عمومی اداره کل خوزستان نفر اول و مرتضی قبادی مدیر روابط عمومی اداره کل اردبیل نفر دوم اعلام شدند.

همچنین در بخش موسسات، یاشار عبدالحسین‌زاده از مؤسسه تبیان آنلاین نفر اول، محمد شاهی مدیر روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت نفر دوم و آروین فرشی‌نعیم از مؤسسه فرهنگی سرچشمه نفر سوم اعلام شدند.