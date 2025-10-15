  1. دین و اندیشه
با اعلام اعضای هیئت علمی و جزئیات اختتامیه؛

رویداد رسانه‌ای «فرنام» در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری رویداد تخصصی رسانه‌ای فرنام خبر داد.

علی مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی خانواده‌ای از مجموعه‌های معتبر، مهم و جریان‌ساز فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی کشور هستند که هرکدام در حوزه تخصصی فعالیت خود جزو نقش‌آفرینان اصلی و جریان‌ساز به‌حساب می‌آیند. در عین حال اما همه این مجموعه‌ها در مسأله روابط عمومی و رسانه دارای اشتراکاتی هستند و وظیفه روابط عمومی مرکزی سازمان هم تلاش برای ارتقای عینی و محسوس این مجموعه‌ها از منظر روابط عمومی و رسانه است.

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: به این منظور و از هشت ماه پیش فرآیند رویداد تخصصی رسانه‌ای فرنام با هدف ارزشیابی تخصصی و علمی مجموعه‌های خانواده سازمان تبلیغات اسلامی و هم‌چنین طراحی رسانه‌ای اختصاصی هر کدام از این مؤسسات در روابط عمومی ستاد آغاز شد و ما سعی کردیم با حضور اساتید مبرز حوزه روابط عمومی و رسانه کشور با نگاهی علمی و روشمند، مجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی را از منظر روابط عمومی و رسانه بازشناسی و بررسی کنیم؛ با ذکر این نکته که بومی بودن و توجه به زیست‌بوم و اقتضائات خاص هرکدام از این مجموعه‌ها در طراحی رسانه‌ای پیشنهادی ما دارای اولویت جدی بود و سعی کردیم هر مجموعه را نه با شابلون واحد با شاخصه‌های صرف علمی و نظری، بلکه با درنظر گرفتن زیست‌بوم و ظرفیت واقعی هرکدام و اقدامات و شرایط رسانه‌ای واقعی آن‌ها در میان نخبگان و افکار عمومی بررسی کنیم و با مشورت هیئت علمی رویداد، برای هر یک از این مؤسسات نیز پیشنهادات اختصاصی رسانه‌ای برای ارتقای سطح روابط عمومی با در نظر گرفتن مسائل راهبردی و نظری و هم‌چنین مسائل اجرایی و عملیاتی را طراحی و ارائه کنیم.

مرادخانی افزود: در نخستین رویداد تخصصی رسانه‌ای فرنام اساتید مبرزی و چهره‌های سرشناس حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه نظیر دکتر داوود نعمتی انارکی (مدیر اسبق روابط عمومی رسانه ملی و استاد دانشگاه)، دکتر افسانه مظفری (استاد دانشگاه و رئیس گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات)، دکتر سید بشیر حسینی (استاد دانشگاه و برنامه‌ساز تلویزیون)، دکتر رضا پورحسین (استاد دانشگاه و از مدیر اسبق شبکه چهار سیما) و دکتر مهدی رحمتی (معاون سابق رسانه ملی و رئیس گروه رسانه‌ای مهر) به عنوان هیئت علمی در کنار ما حضور داشتند و فرآیند ارزشیابی و طراحی عملیاتی رسانه‌ای مؤسسات با مشورت این چهره‌ها انجام گرفت.

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان جزئیات اختتامیه رویداد فرنام، گفت: قرار است اختتامیه رویداد رسانه‌ای فرنام با حضور رئیس و معاونین سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت علمی رویداد روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه نخلستان برگزار شده و از برگزیدگان این رویداد در میان مؤسسات و ادارات کل استانی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی تقدیر شود.

