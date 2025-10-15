علی مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی خانوادهای از مجموعههای معتبر، مهم و جریانساز فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی کشور هستند که هرکدام در حوزه تخصصی فعالیت خود جزو نقشآفرینان اصلی و جریانساز بهحساب میآیند. در عین حال اما همه این مجموعهها در مسأله روابط عمومی و رسانه دارای اشتراکاتی هستند و وظیفه روابط عمومی مرکزی سازمان هم تلاش برای ارتقای عینی و محسوس این مجموعهها از منظر روابط عمومی و رسانه است.
مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: به این منظور و از هشت ماه پیش فرآیند رویداد تخصصی رسانهای فرنام با هدف ارزشیابی تخصصی و علمی مجموعههای خانواده سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین طراحی رسانهای اختصاصی هر کدام از این مؤسسات در روابط عمومی ستاد آغاز شد و ما سعی کردیم با حضور اساتید مبرز حوزه روابط عمومی و رسانه کشور با نگاهی علمی و روشمند، مجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی را از منظر روابط عمومی و رسانه بازشناسی و بررسی کنیم؛ با ذکر این نکته که بومی بودن و توجه به زیستبوم و اقتضائات خاص هرکدام از این مجموعهها در طراحی رسانهای پیشنهادی ما دارای اولویت جدی بود و سعی کردیم هر مجموعه را نه با شابلون واحد با شاخصههای صرف علمی و نظری، بلکه با درنظر گرفتن زیستبوم و ظرفیت واقعی هرکدام و اقدامات و شرایط رسانهای واقعی آنها در میان نخبگان و افکار عمومی بررسی کنیم و با مشورت هیئت علمی رویداد، برای هر یک از این مؤسسات نیز پیشنهادات اختصاصی رسانهای برای ارتقای سطح روابط عمومی با در نظر گرفتن مسائل راهبردی و نظری و همچنین مسائل اجرایی و عملیاتی را طراحی و ارائه کنیم.
مرادخانی افزود: در نخستین رویداد تخصصی رسانهای فرنام اساتید مبرزی و چهرههای سرشناس حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه نظیر دکتر داوود نعمتی انارکی (مدیر اسبق روابط عمومی رسانه ملی و استاد دانشگاه)، دکتر افسانه مظفری (استاد دانشگاه و رئیس گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات)، دکتر سید بشیر حسینی (استاد دانشگاه و برنامهساز تلویزیون)، دکتر رضا پورحسین (استاد دانشگاه و از مدیر اسبق شبکه چهار سیما) و دکتر مهدی رحمتی (معاون سابق رسانه ملی و رئیس گروه رسانهای مهر) به عنوان هیئت علمی در کنار ما حضور داشتند و فرآیند ارزشیابی و طراحی عملیاتی رسانهای مؤسسات با مشورت این چهرهها انجام گرفت.
مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان جزئیات اختتامیه رویداد فرنام، گفت: قرار است اختتامیه رویداد رسانهای فرنام با حضور رئیس و معاونین سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت علمی رویداد روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه نخلستان برگزار شده و از برگزیدگان این رویداد در میان مؤسسات و ادارات کل استانی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی تقدیر شود.
