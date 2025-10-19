تجلیل از پیشکسوت ساخت کمانچه در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد روز یکشنبه ضمن دیدار با احمد مراحمی، پیشکسوت حوزه موسیقی لرستان، از نقش مؤثر وی در حفظ و ارتقای هنر موسیقی به‌ویژه ساز کمانچه، قدردانی کرد.

اعظم روانشاد در این دیدار گفت: استاد مراحمی از سرمایه‌های فرهنگی لرستان هستند که با عشق، تعهد، سال‌ها در مسیر آموزش، ساخت ساز و انتقال میراث موسیقی به نسل‌های جوان تلاش کرده‌اند. وی سازنده‌ای خلاق و معلمی دلسوز برای هنرجویان بسیاری بوده و تجلیل از چنین چهره‌هایی، تجلیل از هویت فرهنگی و هنری لرستان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: امیدواریم با قدردانی از هنرمندان متعهد و پیشکسوت، بتوانیم مسیر پویایی و اصالت هنر لرستان را هموارتر سازیم چرا که استاد مراحمی نمونه‌ای روشن از پیوند هنر، اخلاق و مسئولیت فرهنگی هستند.

احمد مراحمی متولد ۱۳۴۰ در خرم‌آباد است. فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۳ با نقاشی رنگ و روغن زیر نظر استاد غلامرضا موساییان آغاز کرد و در سال ۱۳۶۵ به‌صورت علمی نزد استاد درویش‌رضا منظمی به فراگیری نوازندگی کمانچه پرداخت.

وی همچنین به مدت سه سال نزد استاد علی‌اکبر شکارچی ردیف موسیقی ایرانی را آموخت.

از همان سال، مراحمی به ساخت ساز کمانچه روی آورد و با شناخت دقیق از ساختار موسیقی و ویژگی‌های صوتی این ساز، تلاش کرد تا کیفیت و خوش‌صدایی آن را ارتقا دهد.

مراحمی از سال ۱۳۶۹ تا کنون به تدریس این ساز مشغول بود بیش از ۲ هزار هنرجو نزد وی آموزش دیده‌اند.

مراحمی نیز در این دیدار به بیان دغدغه‌های خود با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان پرداخت،

همچنین معاون امور هنری، مدیر حراست، مسئول دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این دیدار حضور داشتند.