به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه موسیقایی «شب سه تار و ارکستر» با سرپرستی و تک نوازی سه تار پریسا کرمی روز جمعه هجدهم مهر در مجموعه «دو.با.ر» پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
در «شب سهتار و ارکستر» آثار مهمی که در تاریخ موسیقی ایران برای سهتار و ارکستر ایرانی تنظیم شدهاند برای اجرا آماده شدهاند.
«قطعه سهتار و ارکستر در ماهور» ساخته مشترک احمد عبادی و فرامرز پایور، «ونوشه» ساخته حمید متبسم در دشتی و قطعه «بهزندان» ساخته ابوالحسن صبا که با تکیه بر تنظیم مهرداد دلنوازی از جمله آثاری است که توسط سرپرست گروه برای سهتار و ارکستر بازتنظیم شده است.
پریسا کرمی سرپرست گروه و تکنواز سهتار، هیلا فیض پور نوازنده تار، نفیسه غلامپور نوازنده سنتور، نازنین بازرگانی نوازنده سازهای کوبهای، امیراحمدپور نوازنده کمانچه، سهیل سان احمدی نوازنده تارباس، ثنا محمودی نوازنده نی، محسن طاهری جم نوازنده عود، لعیا طبیبی نوازنده کمانچه، نعیم ملاجعفری نوازنده کمانچه آلتو گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل میدهند.
