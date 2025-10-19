به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیازی روز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: داوطلبان برای نامزد شدن در انتخابات باید تقاضای خود را تا پیش از ۱۳ آبان ماه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارائه کنند.

وی بیان کرد: پس از بررسی صلاحیت‌ها، اسامی تأیید شدگان نهایتاً پس از یک ماه برای انجام انتخابات به مجمع عمومی اعلام خواهد شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: امور اجرایی انجمن توسط هیئت مدیره‌ای متشکل از هفت نفر اداره می‌شود که شامل یک نفر نماینده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک نفر نماینده انجمن موسیقی ایران و پنج نفر عضو (دو نفر از مرکز استان و سه نفر از شهرستان‌ها) است.

نیازی توضیح داد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال با رأی مجمع عمومی استان انتخاب می‌شوند و مجمع عمومی همچنین دو نفر عضو علی‌البدل (یک نفر از مرکز استان و یک نفر از شهرستان‌ها) انتخاب می‌کند که در صورت فوت، عزل یا استعفای اعضا، جایگزین ایشان می‌شوند. اعضای علی‌البدل تا پیش از جایگزینی، اجازه حضور در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی را دارند.

وی تأکید کرد که هیئت مدیره موظف به رعایت ضوابط و مقررات مصوب ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها است و فعالیت‌های انجمن موسیقی لرستان از طریق همکاری نزدیک با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضای مجمع عمومی صورت می‌گیرد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: برای عضویت در هیئت مدیره انجمن موسیقی لرستان، داوطلبان باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند، همچنین نباید سوءپیشینه کیفری مؤثر داشته و لازم است از حسن شهرت برخوردار باشند.

نیازی بیان کرد: حداقل سن متقاضیان باید ۲۷ سال باشد و لازم است که دارای صلاحیت علمی، تخصصی یا تجربه کافی مرتبط با فعالیت‌های انجمن باشند.