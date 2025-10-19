رئیس امور مالیاتی کنگان: توزیع عادلانه عوارض ارزش افزوده ضروری است

موسی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، مبلغی بالغ بر چهار هزار و ۶۳ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان کنگان واریز شده است.
رئیس امور مالیاتی شهرستان کنگان با بیان اینکه منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده از مهمترین ابزارهای توسعه محلی و تقویت زیرساختهای شهری و روستایی است، اظهار کرد: اداره امور مالیاتی شهرستان کنگان با رویکرد عدالت مالی، نسبت به توزیع این عوارض در میان شهرداریها و دهیاریهای شهرستان اقدام کرده است تا سهم هر منطقه متناسب با جمعیت، فعالیت اقتصادی و شاخصهای توسعهای پرداخت شود.
وی در تشریح جزئیات این واریزیها افزود: در نیمه نخست سال جاری، شهرداری کنگان ۲ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، شهرداری بندر سیراف ۲۶۴ میلیارد ریال، شهرداری بنک ۵۳۲ میلیارد ریال، و شهرداری شیرینو ۳۷۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده دریافت کردهاند.
رئیس امور مالیاتی شهرستان کنگان ضمن تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع مالیاتها و عوارض توسط فعالان اقتصادی گفت: پرداخت مالیات، مشارکت آگاهانه و مسئولانه شهروندان در مسیر سازندگی و تحقق عدالت اجتماعی است و بازگشت مستقیم آن در قالب خدمات عمومی و عمرانی برای مردم مشهود خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اداره امور مالیاتی شهرستان کنگان در چارچوب سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور، همچنان با شفافیت و انضباط مالی، پیگیر تخصیص بهموقع منابع مالیاتی برای حمایت از مدیریت شهری و روستایی خواهد بود.
