۳۹۳۵ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری های فارس واریزشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر هاشمی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: از مبلغ فوق بیش از یک هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال به شهرداری شهرستان شیراز و بیش از ۱۳۷ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌های شهرستان شیراز واریز شده و شهرداری‌های سایر مناطق استان به جز شهرستان شیراز نیز یک هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال و دهیاری‌های استان نیز یک هزار و ۵۶ میلیارد ریال دریافتی داشته‌اند.

ناصر هاشمی افزود: در سال ۹۶ نیز در مجموع بیش از ۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری های استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۱۹۹شهرداری و دهیاری و عشایر در سطح استان از عوارض مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده اند، خاطر نشان کرد: میزان عوارض انتقالی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان فارس از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه تلاش اداره کل امور مالیاتی بر مبنای ارایه خدمات و تسهیلات به مودیان در چارچوب قانون و در راستای اجرای عدالت مالیاتی است، گفت: نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه اقتصاد کشور و انجام زیر ساخت پروژه های عمرانی بسیار مهم می باشد از اینرو گسترش فرهنگ پرداخت مالیات و مشارکت مودیان در این زمینه تاثیرگذار است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به اینکه عوارض وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصروف می شود، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت هر استان خواهد داشت و بدین منظور نیز ضروری است تمام افرادی که مشمول پرداخت مالیات می شوند، به این کار به عنوان یک تکلیف در راستای توسعه شهر و زیر ساخت های آن توجه کنند.

