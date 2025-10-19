تداوم صدرنشینی نساجی در لیگ یک با پیروزی مقابل مس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در حالی پیگیری شد که نساجی مازندران با پیروزی مقابل مس کرمان به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه داد. این تیم با کسب ۲۱ امتیاز از ۹ بازی در صدر جدول باقی ماند تافاصله محسوسی با تیم‌های دوم و سوم جدول داشته باشد.

همچنین آریو اسلامشهر نیز توانست با یک گل نود ارومیه را شکست دهد تا پس از مدت‌ها طعم پیروزی را بچشد.

نتایج بازی‌های امروز لیگ دسته اول در هفته نهم به شرح زیر است:

* فرد البرز یک - پالایش نفت بندرعباس یک

* مس سونگون یک - صنعت نفت آبادان صفر

* مس شهر بابک یک - سایپا صفر

* نساجی مازندران یک - مس کرمان صفر

* آریو اسلامشهر یک - نود ارومیه صفر

* هوادار ۲ - نیروی زمینی ۲