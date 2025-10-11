  1. ورزش
قرعه‌کشی مرحله سوم جام حذفی انجام شد/ تیم ها حریفانشان را شناختند

قرعه‌کشی مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور برگزار شد و طی آن تیم های راه یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله سوم فصل جاری جام حذفی فوتبال کشور امروز با حضور مسئولان سازمان لیگ و تیم‌های راه یافته به این مرحله و همچنین تیم‌های حاضر در لیگ یک برگزار شد که به شرح زیر است:

* داماشیان گیلان - هوراسپور ارومیه

* شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ

* نیروی زمینی - فولاد ب اهواز

* چوکا تالش - استقلال ب سیستان و بلوچستان

* شهرداری نوشهر - نود ارومیه

* کشت و صنعت خلخال - پارس جنوبی جم

* برق شیراز - صنعت نفت آبادان

* شهرداری مریوان - مس کرمان

* کیا تهران - آریو اسلامشهر

* شهر آرکا - مس شهر بابک

* نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

* مس سونگون - بعثت کرمانشاه

* کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران

* اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان

* نساجی مازندران - شهید قندی یزد

* سایپا تهران - فرد البرز

با پایان این رقابت‌ها ۱۶ تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد تا با ۱۶ تیم لیگ برتر فصل جاری رقابت کنند.

