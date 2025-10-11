به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله سوم فصل جاری جام حذفی فوتبال کشور امروز با حضور مسئولان سازمان لیگ و تیم‌های راه یافته به این مرحله و همچنین تیم‌های حاضر در لیگ یک برگزار شد که به شرح زیر است:

* داماشیان گیلان - هوراسپور ارومیه

* شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ

* نیروی زمینی - فولاد ب اهواز

* چوکا تالش - استقلال ب سیستان و بلوچستان

* شهرداری نوشهر - نود ارومیه

* کشت و صنعت خلخال - پارس جنوبی جم

* برق شیراز - صنعت نفت آبادان

* شهرداری مریوان - مس کرمان

* کیا تهران - آریو اسلامشهر

* شهر آرکا - مس شهر بابک

* نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

* مس سونگون - بعثت کرمانشاه

* کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران

* اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان

* نساجی مازندران - شهید قندی یزد

* سایپا تهران - فرد البرز

با پایان این رقابت‌ها ۱۶ تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد تا با ۱۶ تیم لیگ برتر فصل جاری رقابت کنند.