زلزله ۴.۳ ریشتری مردهک در عنبرآباد کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ دهم ریشتر ساعت ۱۸:۴۵:۳۹ شامگاه یکشنبه شهر مردهک از توابع شهرستان عنبرآباد در جنوب استان کرمان را لرزاند.

هنوز از خسارات احتمالی این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته گزارشی مخابره نشده است.