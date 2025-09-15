زمین لرزه ٣.٩ ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه به بزرگی ٣.٩ ریشتر در ساعت ٣٧و ١٢دقیقه امروز ۲۴ شهریورماه هجدک در استان کرمان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۳۱، عرض جغرافیایی ۳۰.۷۶ و عمق ۸ کیلومتری زمین به‌وقوع پیوست.