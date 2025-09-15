  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

زمین لرزه ٣.٩ ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

کرمان- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ منطقه هجدک در شمال استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه به بزرگی ٣.٩ ریشتر در ساعت ٣٧و ١٢دقیقه امروز ۲۴ شهریورماه هجدک در استان کرمان را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۳۱، عرض جغرافیایی ۳۰.۷۶ و عمق ۸ کیلومتری زمین به‌وقوع پیوست.

