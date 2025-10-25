به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در آئین جشنواره خرمای عنبرآباد با بیان اینکه این جشنواره‌ها از دو جنبه حائز اهمیت هستند گفت: جنبه نخست جشنواره خرمای عنبرآباد این است که ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان به ویژه محصول خرما را معرفی می‌کند و زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله بسته‌بندی و صنایع جانبی مرتبط با نخیلات فراهم می‌سازد.

وی افزود: نخل و خرما بخش مهمی از هویت عنبرآباد را تشکیل می‌دهد و توجه به تمامی اجزای آن می‌تواند پایه‌گذار تولید و صادرات محصولات متنوع و ارزشمند در سطح بین‌المللی باشد.

استاندار کرمان جنبه دیگر این جشنواره‌ها را تقویت نشاط جمعی و همبستگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: جامعه ما نیازمند برگزاری رویدادهایی است که در کنار معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، به ارتقای نشاط اجتماعی نیز کمک کند.

طالبی، با اشاره به اهمیت پیوند میان جشنواره‌ها و توسعه گردشگری در جنوب کرمان گفت: عنبرآباد می‌تواند با اتکای به چنین رویدادهایی و استفاده از پتانسیل‌های بومی در کانون توجه سرمایه‌گذاران و گردشگران قرار گیرد.

وی گفت: هر شهرستان باید در طول سال متناسب با ظرفیت‌های محلی خود جشنواره‌ها و رویدادهای متنوعی برگزار کند تا چهره فرهنگی و اقتصادی آن به شکلی درخور معرفی شود.