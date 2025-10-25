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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

طالبی: جشنواره‌ خرما در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی عنبرآباد نقش دارد

طالبی: جشنواره‌ خرما در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی عنبرآباد نقش دارد

جیرفت- استاندار کرمان گفت: برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره خرمای عنبرآباد، هم در معرفی ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشاورزی و هم در افزایش نشاط اجتماعی استان کرمان نقش بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در آئین جشنواره خرمای عنبرآباد با بیان اینکه این جشنواره‌ها از دو جنبه حائز اهمیت هستند گفت: جنبه نخست جشنواره خرمای عنبرآباد این است که ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان به ویژه محصول خرما را معرفی می‌کند و زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله بسته‌بندی و صنایع جانبی مرتبط با نخیلات فراهم می‌سازد.

وی افزود: نخل و خرما بخش مهمی از هویت عنبرآباد را تشکیل می‌دهد و توجه به تمامی اجزای آن می‌تواند پایه‌گذار تولید و صادرات محصولات متنوع و ارزشمند در سطح بین‌المللی باشد.

استاندار کرمان جنبه دیگر این جشنواره‌ها را تقویت نشاط جمعی و همبستگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: جامعه ما نیازمند برگزاری رویدادهایی است که در کنار معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، به ارتقای نشاط اجتماعی نیز کمک کند.

طالبی، با اشاره به اهمیت پیوند میان جشنواره‌ها و توسعه گردشگری در جنوب کرمان گفت: عنبرآباد می‌تواند با اتکای به چنین رویدادهایی و استفاده از پتانسیل‌های بومی در کانون توجه سرمایه‌گذاران و گردشگران قرار گیرد.

وی گفت: هر شهرستان باید در طول سال متناسب با ظرفیت‌های محلی خود جشنواره‌ها و رویدادهای متنوعی برگزار کند تا چهره فرهنگی و اقتصادی آن به شکلی درخور معرفی شود.

کد مطلب 6633496

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