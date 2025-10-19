سرهنگ جوانمردی: اراضی ملی ۹۰ میلیارد ریالی در رحیم آباد آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه برای همگان است اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست بردن در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام میکنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد اشاره کرد و افزود: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با بیان اینکه مأموران انتظامی بخش رحیم آباد ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیمخاردار و پرچین محصور کرده است.
این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ جوانمردی گفت: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.
وی با تاکید به مبارزه جدی نیروی انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمینخواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف اراضی ملی را دارند خاطرنشان کرد: این اقدام و برخورد با متخلفان به طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
