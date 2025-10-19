حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین مؤلفههای تداوم وحدت ملی و راهکارهای تقویت راهبرد «قویشدن» در نظام اسلامی را تبیین کرد و اظهار کرد: عشق به میهن و غیرت ملی در کنار باور دینی دو ستون اصلی است که میتواند ضامن ماندگاری اتحاد و انسجام مردم ایران باشد.
وی افزود: ملت ایران در بزنگاههای تاریخی از دفاع مقدس تا رخدادهای اخیر نشان دادهاند که ارزشهای ملی و عزت اسلامی برای آنان مرز غیرت و شرف است و همین روحیه وطندوستی و ایمان دینی توانسته اقوام، مذاهب و گرایشهای مختلف را زیر پرچم واحد جمهوری اسلامی گرد آورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان باور دینی را دومین رکن وحدت ملی دانست و تصریح کرد: دین مبین اسلام ریسمان الهی است که جامعه ایران را در هم پیوند داده است و نظام اسلامی بر پایه دو اصل اسلامیت و جمهوریت استوار است؛ مردمی بودن و ایمان دینی مکمل یکدیگرند و استمرار این دو محور، امید و اقتدار ملی را تضمین میکند.
گرجی درباره جایگاه نخبگان در تقویت انسجام اجتماعی افزود: نخبگان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید در رفتار و گفتار خود مسئولانه عمل کرده و با اتخاذ مواضع وحدتآفرین از ایجاد شکاف در جامعه جلوگیری کنند. به گفته او، نخبگان با هدایت افکار عمومی و پرهیز از افراط و فضای تخریب میتوانند عامل همگرایی و آرامش در جامعه باشند.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به راهبرد «قویشدن» که از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان جایگزین مذاکره تحت فشار مطرح شده است، عنوان کرد: این راهبرد دارای ابعاد نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک است و همه قوا و نهادها باید با همافزایی و تلاش شبانهروزی در تقویت بنیههای داخلی کشور بکوشند تا هیچ مذاکرهای از موضع ضعف انجام نشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان تأکید کرد: قویشدن یعنی ساختن توانمندیهایی که هم از تهدید و تحقیر جلوگیری کند و هم عزت ملت را در هر عرصهای به نمایش گذارد؛ ملت مقتدر در مذاکره و تعامل بینالمللی میتواند حقوق خود را مطالبه کند و زیر بار فشار و تحمیل نرود.
حجتالاسلام گرجی همچنین نقش حوزههای علمیه را در تبیین دستاوردهای انقلاب و تقویت گفتمان وحدتآفرین اساسی دانست و گفت: حوزههای علمیه مادر انقلاب اسلامیاند و باید با انجام «جهاد تبیین» دستاوردهایی چون فناوری هستهای را برای افکار عمومی روشن کرده، مواضع سنجیده اتخاذ کنند و از هرگونه گفتار یا رفتار اختلافزا پرهیز نمایند تا هم وحدت داخلی تقویت شود و هم دشمن مأیوس گردد.
