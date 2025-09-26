به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه چهارم مهرماه با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا، تأکید کرد: رهبر انقلاب سینه سپر کرده‌اند تا مذاکره غیرخردمندانه و غیرشرافتمندانه صورت نگیرد.

وی افزود: همه ما مطیع ایشان هستیم و فرمایشات ایشان را به جان می‌خریم و تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنیم چنین مذاکره‌ای انجام نشود.

وی با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی که افکار عمومی را به سمت مذاکره سوق می‌دهند، گفت: ملت ایران ملتی غیور است و نه تنها مذاکره با تهدید را نمی‌پذیرد بلکه اگر قرار بر مذاکره باشد باید مذاکره‌ای غیرتمندانه و عزتمندانه باشد.

سبحانی‌نیا با اشاره به گفت‌وگوی مستقیم رهبر معظم انقلاب با مردم، اظهار داشت: این گفت‌وگو حامل پیام‌هایی روشن برای ملت بود و همه باید با غیرت ملی عمل کنند.

امام جمعه موقوت قزوین عنوان کرد: برخی افراد هدف از مذاکره را برداشتن سایه جنگ از سر ملت عنوان می‌کنند، اما طبق آیه ۶۰ سوره انفال، راه ایجاد امنیت و بازدارندگی، قوی شدن است: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ...

وی با بیان اینکه برای حفظ وحدت اجتماعی، همه باید به تبعیت از ولایت پایبند باشند افزود: راه جلوگیری از تجزیه ایران، سرافرازی ملت و محافظت از انقلاب اسلامی، چیزی جز قوی شدن نیست.

حجت الاسلام سبحانی تاکید کرد: کسانی که خواهان مذاکره‌اند، بهتر است به جای فشار بر رهبری، بر تقویت قدرت هسته‌ای تمرکز کنند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به هفته دفاع مقدس، این مناسبت را یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخی کشور دانست و گفت: در گذشته، شخصیت‌هایی در کتاب‌های درسی به عنوان الگو معرفی می‌شدند که شایسته تجلیل بودند، اما پس از انقلاب اسلامی و در جریان دفاع مقدس و دفاع‌های متعدد، از جمله دفاع ۱۲ روزه، اسطوره‌هایی ظهور کردند که انسان در تجلیل از آنان متحیر می‌ماند. شهیدان فهمیده، حججی، حاج قاسم و باقری امروز الگوهای واقعی جوانان این سرزمین‌اند.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی، اظهار داشت: با بازگشایی مدارس، بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز در کلاس‌های درس حاضر شدند و روح تازه‌ای به شهرها و روستاها دمیده شد

سبحانی‌نیا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی برخی دانش‌آموزان به آموزه‌های دینی، تأکید کرد: آموزش و پرورش باید معلمان معتقد و ماهر تربیت کند تا نسل آینده را به درستی هدایت کنند.

امام جمعه موقت قزوین در پایان، با تأکید بر اهمیت وحدت اجتماعی، از ستاد نماز جمعه خواست در جهت اطلاع‌رسانی بهتر، با صداوسیمای استان و دیگر رسانه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و مطالب خطبه‌ها و سخنرانی‌های پیش از آن را به گوش مردم برسانند.