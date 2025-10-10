سرهنگ اسماعیل قزل سفلی معاون اجرایی سپاه فجر فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مفهوم «قوی شدن» در اندیشه سیاسی و اجتماعی مقام معظم رهبری گفت: این مفهوم بیش از یک دهه است که در دیدگاه ایشان جایگاه ویژه‌ای دارد و ریشه در آموزه‌های قرآنی و سیره نبوی دارد. از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون، تأکید بر قوی بودن در بیانات امامین انقلاب اسلامی به‌طور مکرر مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: تاریخ نشان می‌دهد که در جغرافیای سیاسی جهان، راهی جز قوی شدن وجود ندارد؛ زیرا بدون اتکا به قدرت ملی، هیچ امتی از استقلال، امنیت و عزت پایدار برخوردار نخواهد شد.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس با طرح این سوال که آیا اکنون ما قوی نیستیم افزود: چرا با وجود گذشت چند دهه از انقلاب، هنوز قوی محسوب نمی‌شویم؟ پاسخ این است که در این مدت، دشمنان و دولت‌های مستکبر تلاش‌های فراوانی برای نابودی جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، اما نتوانسته‌اند آن را از پای درآورند. دلیل این اقتدار، حفظ بقا و حیات جمهوری اسلامی است.

قوی شدن، راهبرد اساسی برای حضور در نظم نوین جهانی است

قزل سفلی گفت: برای حضور و نقش‌آفرینی در نظم نوین جهانی، که به عنوان نظم نوین سوم شناخته می‌شود، نیاز است که کشورمان قوی‌تر شوو و این نظم جدید جهانی، فرصت و چالشی است که تنها با تقویت قدرت ملی می‌توان در آن حضور فعال داشت و نقش مؤثری ایفا کرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر اهمیت قوی شدن ملت‌ تأکید دارند و معتقدند که حیات سیاسی یک ملت بدون قدرت دائماً در معرض تهدید است. ایشان حوزه‌های مختلفی را برای قوی شدن برمی‌شمرند، از جمله اقتصاد، علم، نظامی، ساختاری مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی، هنر و فضای مجازی. ضعف در هر یک از این حوزه‌ها دشمن را به طمع می‌اندازد و امنیت ملی را تهدید می‌کند، در حالی که قوی شدن و داشتن قدرت همه‌جانبه منجر به بازدارندگی و امنیت می‌شود.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس افزود: اگرچه در منطق رهبری، قدرت نظامی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما قوی شدن تنها محدود به میدان جنگ و سلاح نیست؛ بلکه شامل تقویت اراده‌ها و ایمان‌ها نیز می‌شود، زیرا بدون روحیه خودباوری و عزت نفس، هیچ ملتی نمی‌تواند در مقابل حوادث مقاوم باشد.

استقلال اقتصادی پایه اصلی عزت سیاسی است

قزل سفلی گفت: در حوزه اقتصاد، استقلال اقتصادی پایه اصلی عزت سیاسی است؛ ملتی که وابسته به منابع دشمن باشد، مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد. در حوزه علم و فناوری، مرزهای قدرت جهانی امروزه با دانش و فناوری تعیین می‌شود؛ عقب‌ماندگی در این زمینه مساوی با وابستگی و ذلت است.

وی ادامه داد: قوی شدن در حوزه هویتی و فرهنگی، حفاظت از هویت دینی و ملی را تضمین می‌کند و مقاومت در برابر تهاجم نرم دشمن را تقویت می‌نماید. این چهار بعد، یعنی ابعاد اصلی قوی شدن از دیدگاه مقام معظم رهبری هستند که ایشان به آن‌ها توجه ویژه دارند و دسته‌بندی این ابعاد را در مسیر تقویت و قدرت ملت‌ها مهم می‌دانند.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس در پاسخ به سوالی در خصوص عناصر اصلی قوی شدن گفت: قوی شدن در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، علم، دانش، هنر، رسانه، نظامی و اجتماعی از ارکان این موضوع است و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران باید در این عناصر خود را تقویت کند.

قزل سفلی گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ تحولی در جهان، تصمیم یا نشست‌های بین‌المللی نتواند بر اقتصاد و معیشت مردم تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضر، اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که تحت تأثیر توییت‌های یک رئیس‌جمهور خارجی قرار می‌گیرد، که این نشان‌دهنده ضعف در مقاومت اقتصادی است

معاون سابق سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به راهکارهای مقابله این موضوع افزود: راهکار اصلی این مشکل، تکیه بر اقتصاد مقاومتی است، که یک الگوی علمی و بومی است و بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تأکید دارد، در کنار تعامل صحیح با اقتصاد جهانی و سیاست‌های همسایگی و دیپلماسی اقتصادی مانند پیوستن به سازمان‌هایی چون شانگهای و بریکس.

وی همچنین بر نقش مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: مسئولین باید بستر حضور و مشارکت مردم و سرمایه‌های ملی را فراهم کنند.

تکیه بر جوانان و توانمندسازی آن‌ها کشور را رشد می دهد

قزل سفلی گفت: پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های دفاعی، موشکی، علم، فناوری هسته‌ای و سلول‌های بنیادین در دوران تحریم حاصل شده است. این پیشرفت‌ها نتیجه تکیه بر جوانان و فراهم کردن فرصت‌های مسئولیت‌پذیری برای آن‌ها است، همان‌طور که در دوران جنگ ۸ ساله با جوانان توانستیم جنگ را مدیریت کنیم و پیروز شویم. برعکس، در حوزه اقتصاد، با افراد مسن‌تر و ۶۰ ساله‌ها، شکست‌هایی تجربه شده است. بنابراین، راه رسیدن به پیشرفت و قوی‌تر شدن کشور، تکیه بر جوانان و توانمندسازی آن‌ها است، زیرا با جوانان می‌توان به توسعه همه‌جانبه و تحقق راهبردهای قوی شدن دست یافت.

معاون اجرایی سپاه فجر فارس در بخش پایانی این گفتگو به نقش و اهمیت خواص و نخبگان در توسعه و قوی‌تر شدن جامعه اشاره کرد و گفت: خواص و نخبگان دو گروه کلیدی هستند که می‌توانند نقش راهنمای جامعه را ایفا کنند. نخبگان افرادی هستند با دانش تخصصی، مهارت‌های بالا و استعدادهای برجسته که بیشتر در تولید، به‌کارگیری دانش و نوآوری نقش دارند.

وی ادامه داد: این گروه با راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، ارائه مشاوره‌های تخصصی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد می‌توانند در حوزه علم و فناوری نقش موثری ایفا کنند و موتور محرک پیشرفت علمی و اقتصادی کشور باشند.

قزل سفلی افزود: خواص افرادی هستند که نفوذ، قدرت تصمیم‌گیری و توانایی جلب افکار عمومی و حرکت‌های اجتماعی را دارند. آنان نقش حیاتی در حفظ وحدت ملی، همبستگی، و جلوگیری از انحرافات دارند. خواص باید در گفتمان‌سازی، تبیین اهداف و چشم‌اندازهای بلندمدت کشور، و بصیرت‌افزایی نقش‌آفرینی کنند و در بزنگاه‌های تاریخی، آنان باید در تشخیص به‌موقع حق از باطل، جلوگیری از تفرقه و فتنه، و الگوسازی در حوزه اخلاق و ارتباط مردم و مسئولان تلاش کنند تا شکاف‌های اجتماعی کاهش یابد.

راه‌حل اصلی برای قوی‌تر شدن کشور، اعتماد و اتکا به مردم است

معاون سابق سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در جمع بندی این گفتگو با بیان این نکته که خواص باید زمینه‌ساز رسیدن کشور به مرزهای علم و دانش شوند و نخبگان با تعهد در حوزه فناوری و علم، به توسعه کشور کمک کنند گفت: ایران در چهل و شش هفت سال پس از انقلاب توانسته است امنیت خود را حفظ کند و در شرایط بحرانی و تحریم‌ها، تکیه بر مردم و ظرفیت‌های آنان را نشان دهد. بنابراین، راه‌حل اصلی برای قوی‌تر شدن کشور، اعتماد و اتکا به مردم است.

قزل سفلی تصریح کرد: مردم باید در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و هویتی فعال باشند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت هویت ملی و دینی نقش‌آفرین شوند. مسئولان نیز باید راه را برای حضور فعال و موثر مردم هموار سازند، به‌خصوص جوانان، که با علم و ایمان می‌توانند آینده‌ای قوی و توسعه‌یافته برای ایران رقم بزنند.