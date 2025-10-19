  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

فرماندار تنگستان: پرونده‌های ساختمانی تعیین تکلیف شوند

بوشهر- فرماندار تنگستان بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهرم که با هدف بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای کمیسیون، بر اهمیت تسریع و دقت در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرد.

فرماندار تنگستان، کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی از ارکان مهم صیانت از حقوق عامه و نظم کالبدی شهر دانست و گفت: ماده ۱۰۰، چراغ راه مدیریت شهری برای مقابله با سودجویی‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و هرگونه تخلفی که ایمنی و آسایش شهروندان را به خطر بیندازد یا ضوابط شهرسازی را نادیده بگیرد، باید به صورت قاطع و بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ساخت و سازهای خارج از ضابطه، آینده توسعه پایدار شهری را تحت‌الشعاع قرار دهند.

سلیمانی بر افزایش نظارت نهادهای مسئول و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در همان ابتدای کار تاکید کرد.

کد خبر 6627755

برچسب‌ها

