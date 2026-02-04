به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه جنوب این کشور به ویژه رها سازی مواد شیمیایی و سمی در مزارع کشاورزی و باغ های این منطقه تاکید کرد: این یک اقدام خصمانه در نقض حاکمیت لبنان و یک جنایت محیط زیستی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: این تحرکات خطرناک زمین های کشاورزی و منابع درآمدی مردم لبنان را هدف قرار داده و سلامت و محیط زیست شهروندان این کشور را تهدید می کند.

عون تصریح کرد: جامعه بین الملل باید به وظایف خود در قبال این موضوع عمل کند.

چند روز قبل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان(یونیفل) اعلام کردند که رژیم صهیونیستی یک ماده شیمایی در این منطقه رها سازی کرده است.