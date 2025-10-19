نجاری: روحانیون سپاه باید مرجع اعتماد کارکنان و مردم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین الیاس نجاری عصر یکشنبه در نشست فصلی روحانیون شاغل در سپاه انصارالحسین (ع) همدان، با اشاره به نقش روحانیون در مجموعههای نظامی و اجتماعی، اظهار کرد: روحانیون شاغل در سپاه باید مرجع توجه و محل رجوع کارکنان در داخل مجموعه و مردم در بیرون از آن باشند و در میان جامعه حضوری فعال، دلسوزانه و مؤثر داشته باشند.
حجتالاسلام نجاری افزود: مداری را زیربنای ارتباط مؤثر روحانیون با بدنه نیروهای سپاه دانست و افزود: روحانی سپاهی باید با حسن خلق، تواضع و خوشرفتاری دلها را به سمت ارزشهای اسلامی جذب کند؛ چراکه اخلاق نیکو کلید اعتماد و ارتباط عمیق با مخاطب است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ارتقای ایمان و تقویت باورهای دینی کارکنان سپاه را از اولویتهای اساسی عنوان کرد و گفت: این مأموریت نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفمند در راستای گسترش معنویت و باورهای انقلابی است. وی خاطرنشان کرد: برنامههای تربیتی باید متناسب با نیازهای روز طراحی شوند تا رشد اعتقادی و معرفتی کارکنان به شکل علمی و اثرگذار دنبال شود.
نجاری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی روحانیون به شبهات دینی و اعتقادی نیروها تصریح کرد: روحانی باید با منطق، آرامش و استدلال، فضای گفتوگو را تقویت کند و زمینه افزایش ایمان و بصیرت را در محیطهای کاری و خانوادگی فراهم آورد.
وی ادامه داد: مسئولیت روحانیون تنها به فضای خدمت محدود نیست؛ آنان باید ارتباط مؤثر با خانوادههای کارکنان داشته باشند و در مسائل فرهنگی و تربیتی راهنماییهای لازم را ارائه دهند تا بنیانهای دینی در خانوادهها نیز تقویت شود.
در پایان، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه انصارالحسین (ع) با اشاره به ضرورت الگو بودن روحانیون در رفتار و سبک زندگی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند روحانیونی هستیم که با بصیرت، تعهد، اخلاق و تخصص بتوانند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی نقشآفرینی کنند و با عمل خود، پایههای ایمان و اعتماد را در جامعه تحکیم بخشند.
