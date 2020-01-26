تقویت بنیه اعتقادی خانواده نیروهای مسلح وظیفه روحانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم دیشب در نشست روحانیون شاغل در نیروهای مسلح استان با بیان اینکه ایدئولوژی و جهان بینی بالا از شاخص‌های نیروهای مسلح ماست اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف تبیین شده از سوی فرماندهی معظم کل قوا، طرح ریزی و اجرای انواع برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به منظور آگاهی بخشی و تقویت باورهای دینی کارکنان و خانواده‌های ایشان و همچنین ایجاد نشاط معنوی در نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه تبریز افزود: سطح آگاهی بخشی در خانواده بزرگ نیروهای مسلح باید به گونه‌ای باشد که شبهات و سوالات کارکنان کاملاً برطرف شود تا در خصوص مسائل روز جامعه با دیدی باز و منطقی تصمیم‌گیری کنند.

وی از سازمان‌های عقیدتی سیاسی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه به عنوان یک سازمان فرهنگی نام برد و گفت: مراقبت و هوشیاری دائمی، عزم راسخ و اعتماد به نفس از عوامل استحکام نیروهای مسلح کشور است مهم‌ترین عامل توانمندی و توان رزمی ما، عوامل غیرمادی آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون عوامل معنوی باعث پیروزی ما در تمام زمینه‌ها بویژه در دوران ۸ سال دفاع مقدس شده است، خاطرنشان کرد: تقویت بنیه معنوی و اعتقادی نیروهای مسلح به عنوان بخش عمده و اصلی‌ترین بخش دفاعی همواره مورد توجه نظام اسلامی قرار گرفته است.