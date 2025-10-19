  1. استانها
انفجار در واحد مسکونی همدان؛مهار آتش‌سوزی

همدان - انفجار در یک واحد مسکونی در خیابان ستاره همدان، خسارت‌های مالی به همراه داشت که با حضور سریع آتش‌نشانان، آتش‌سوزی ناشی از آن مهار و محل ایمن‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز انفجاری در یک واحد مسکونی واقع در طبقه هم‌کف خیابان ستاره همدان رخ داد.

این حادثه موجب تخریب بخشی از دیوار ساختمان، آسیب به درها و پنجره‌ها و بروز آتش‌سوزی در بخش‌هایی از آشپزخانه شد.

با اعلام حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی ایستگاه‌های الوند و دانش، آتش‌سوزی به طور کامل مهار و محل حادثه ایمن‌سازی شد.

بر اثر شدت انفجار، واحد مسکونی مجاور نیز دچار خسارت شد و یک دستگاه خودروی دنا که در حیاط ساختمان پارک شده بود، آسیب دید و شیشه‌های آن خرد شد.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، این حادثه تلفات جانی نداشته و بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق وقوع انفجار ادامه دارد.

