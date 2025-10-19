به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز انفجاری در یک واحد مسکونی واقع در طبقه هم‌کف خیابان ستاره همدان رخ داد.

این حادثه موجب تخریب بخشی از دیوار ساختمان، آسیب به درها و پنجره‌ها و بروز آتش‌سوزی در بخش‌هایی از آشپزخانه شد.

با اعلام حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی ایستگاه‌های الوند و دانش، آتش‌سوزی به طور کامل مهار و محل حادثه ایمن‌سازی شد.

بر اثر شدت انفجار، واحد مسکونی مجاور نیز دچار خسارت شد و یک دستگاه خودروی دنا که در حیاط ساختمان پارک شده بود، آسیب دید و شیشه‌های آن خرد شد.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، این حادثه تلفات جانی نداشته و بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق وقوع انفجار ادامه دارد.