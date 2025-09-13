  1. استانها
  2. همدان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

بررسی مشکلات سرویس مدارس استثنایی همدان با حضور فرماندار

همدان-نشست بررسی مشکلات سرویس مدارس استثنایی همدان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان، راهکارهای لازم برای آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر شنبه همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، جلسه‌ای با حضور درویشی فرماندار شهرستان همدان و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد که محور اصلی آن بررسی مسائل حمل‌ونقل دانش‌آموزان استثنایی و یافتن راهکارهای عملی برای رفع مشکلات موجود بود.

در این نشست، فرماندار همدان با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به این گروه از دانش‌آموزان، گفت: با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی، حل مشکلات سرویس مدارس استثنایی از اولویت‌های اصلی ماست.

مجید درویشی افزود: برای رفع این مسائل، هماهنگی کامل با شهرداری همدان و اداره کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد تا شرایط لازم برای تردد ایمن و به‌موقع این دانش‌آموزان فراهم شود.

درویشی با اشاره به نیاز دانش‌آموزان استثنایی به حمایت ویژه تأکید کرد: وظیفه داریم محیطی فراهم کنیم که این عزیزان بدون دغدغه و با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حاضر شوند.

در پایان جلسه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط همکاری‌های لازم را برای ساماندهی سرویس مدارس استثنایی و برطرف کردن موانع احتمالی انجام دهند تا دانش‌آموزان با آمادگی کامل و در شرایط مناسب، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

