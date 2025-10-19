اردن برای محافظت از اسرائیل سامانه پدافند هوایی جدید خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نیروی هوایی اردن یک سامانه پدافند هوایی جدید از انگلیس خریداری کرده است.

بر اساس این گزارش، این سامانه پدافندی به طور خاص برای رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده است و هدف اردن از خرید این سامانه محافظت از اسرائیل در برابر این پهپادها است.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی اردن در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، هنگام رهگیری پهپادهای ایرانی، ۷ غیرنظامی را زخمی کرد و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که سامانه‌های پدافندی اردن تقویت شود.