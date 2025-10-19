  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

اردن برای محافظت از اسرائیل سامانه پدافند هوایی جدید خرید

اردن برای محافظت از اسرائیل سامانه پدافند هوایی جدید خرید

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که اردن با هدف محافظت از اسرائیل، یک سامانه دفاع هوایی جدید از انگلیس خریداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نیروی هوایی اردن یک سامانه پدافند هوایی جدید از انگلیس خریداری کرده است.

بر اساس این گزارش، این سامانه پدافندی به طور خاص برای رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده است و هدف اردن از خرید این سامانه محافظت از اسرائیل در برابر این پهپادها است.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی اردن در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، هنگام رهگیری پهپادهای ایرانی، ۷ غیرنظامی را زخمی کرد و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که سامانه‌های پدافندی اردن تقویت شود.

کد خبر 6627833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • س_ی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      7 7
      پاسخ
      مردم.اردن‌مردم‌خوبی‌هستن،سران‌ودولت‌اردن‌باید‌منتظر‌یک‌شوک‌عظیم‌وناخواسته‌باشند،‌شاه‌اردن‌،با‌مزدوری‌زیادی‌که‌برای‌اسرلئیلی‌ها‌ کرده‌ ونسبب‌کشتار‌مسلمانان‌غزه‌که‌هم‌عرب‌وهم‌ اهل‌تسنن‌هستند،دوست‌ ندارم‌این‌اتفاق‌شوک‌برانگیز‌رابرای‌اردن‌توصیف‌کنم،چون‌بهترهست‌درزمان‌خود شاهد‌آن‌باشیم،این‌مرد با‌مزدوری‌بی حد‌ وحساب‌ عین‌ داستانی‌هست‌که‌به‌سبب‌ترس‌ازاسرائیل‌‌از‌ پشت‌بامی‌بلند‌که‌به‌پشت‌می‌رود‌ که‌سقوط‌نکند،واتفاقی‌که‌نباید‌بیفتد‌می‌افتد
    • رحمانی IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      15 7
      پاسخ
      سران عربی همه نوکر ودست نشانده غرب وامریکاهستند این که مادرش هم انگلیسی است این یک امر طبیعیه که خوش خدمتی صهیونیستها کنند
    • ناشناس IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      8 5
      پاسخ
      پست دورو به اینها هم میشه گفت مسلمان و عرب، این عربهای بی غیرت با عرب های باغیرت فلسطین و لبنان زمین تاآسمان فرق دارند
    • جاوید پوریان IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      21 4
      پاسخ
      خاک بر سرت که بجای خرج برای کشورت خرج برای دشمن خدا میکنی.
    • آریا IR ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      17 4
      پاسخ
      از این نژاد حقیرتر نداریم
    • IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تقریبا همه کشورهای اطراف ایران محافظین اسرائیل و امریکا در برابر ایرانند خاک بر سر برخی حکام ترسو بزدل بی غیرت بی عار این کشورهای مثلا اسلامی :از شیوخ خليج فارس تا عراق اردن سوریه لبنان سعودی امارات ترکیه آذربایجان افغانستان پاکستان تقریبا همه شان فقط در حرف از فلسطین دفاع میکنند در عمل از امریکا و اسرائیل جعلی غاصب دفاع حمایت میکنند
    • بهزاد اعظمی IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      12 6
      پاسخ
      باعث تاسفه
    • محسن IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      11 4
      پاسخ
      خاک تو سر اردن که کشور عربی هست ولی نوکر و دست نشانده رژیم کودک کش
    • محمد IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      2 11
      پاسخ
      ایکاش با مصر و اردن رابطه خوبی بنا کنیم
    • امر IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      10 3
      پاسخ
      حقارت یعنی همین که من کشور مسلمان از مالیات و سرمایه مملکت و مردم خود و شکم آنها بزنم و تجهیزات نظامی بخرم و بعد آن را برای دفاع از صهیونیست‌ها و جنایتکاران که دستشان به خون ملت و برادران مسلمان در غزه و فلسطین آلوده است خرج کند
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      11 3
      پاسخ
      تنها کشور عربی که قدرت پوشالی ناتو را به ازادیخواهان جهان ثابت کرد :::یمن قهرمان است ::::تمام کشورهای عربی از ترس سگ هار آمریکا جرات نفس کشیدن هم ندارن .....ابر قدرت عربی یمن شجاع است ......
    • علی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      12 6
      پاسخ
      اردن نوکر اسرائیل جنایتکار
    • منوچهر IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      6 3
      پاسخ
      خاک بر سر اردن که پول کشورش را برای حمایت از صهیونیست ها ی کافر خرج می‌کند البته و حتماً شکست خواهد خورد
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      5 4
      پاسخ
      راست میگه این‌ها به عهدشان با دشمنان مسلمین به شدت وفادار هستند
    • حسین IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      6 3
      پاسخ
      ایران هر کشوری که کمک میکنه باید بزنه اول یه هایپرسونیک رو همین پدافند بزنه
    • احمد IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      7 5
      پاسخ
      اردن و مصر و عربستان و امارات و بحرین ننگ مسلمانان در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد
    • محمد IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      2 4
      پاسخ
      اگه دوباره جنگ شد و اردن در سرنگونی پهپادها و موشک‌های ایران دخالت کرد ایران یاید پایگاه‌های اردن را بزنه تا دیگه مزدوری یهودیان را نکنه
    • مهدی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نوبت اردن هم میشه که چوب خوش خدمتیهاشو به رژیم بخوره..نه از ما از خود همون گرگی که الان برای پادشاه اردن لباس بره پوشیده...شما لقمه راحتی برای رژیم صهیونیستی هستید..
    • بزرگمهر IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کدام کشور و کدام پادشاه و حاکم و رهبری در جهان می شناسید که یک بخش بزرگ و بسیار مهم از سرزمینش را اشغال کرده باشند و آن پادشاه برای حفاظت از اشغالگران. پدافند جدید وارد می کند.‌آنهم از سرزمین مادری..، روزی همان مردم اردن، جهت آن پدافندها را ۱۸۰ درجه تغییر خواهند داد.
    • م خ IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      1 5
      پاسخ
      وقت آن رسیده که ملت مسلمان اردن قیام کنند وملک عبداله‌ این خائن یهودی زاده دست نشانده را سرنگون کنند .
    • TR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      2 0
      پاسخ
      بی غیرت
    • Shhram IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      برخی سران عرب یه مشت خائن و دست نشانده صهیون وامربکای جنایتکار هستند.
    • امیر اسماعیلی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر صهیونیست ها و فراماسونرها و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و کانادا و اسرائیل خون آشام و تمام نوکرانشان همچون پادشاه بد ذات اردن ...
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      شما سیاست ندارین،بندازیشون بجون هم این رو
    • علی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چه انتظار دارید ، شاه اردن هم مادرش انگلیسی بود و زنش انگلیسیه می خوای برای مسلمانان دلسوزی کنه ، خدا لعنتش کنه ، البته پهبادهای ایرانی همانند ابابیل بر سر آنان ویران خواهند شد
    • نوید IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جوری مصرواردن روباحمایتهای مالی گیرانداخته که جرات مخالفت با پروژه های صهیونیستهارو ندارن

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها