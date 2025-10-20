به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه یمن تاکید کرد که هر گونه نقض آتشبس در غزه باعث میشود رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی پرداخت کند و خسارتهای بیشتری نسبت به گذشته متحمل شود.
وی افزود: تحولات غزه را از نزدیک رصد میکنیم. فرار اسرائیل از اجرای تعهدات خود از طریق نقض پی در پی آتشبس ادامه دارد.
ابورأس اضافه کرد: موضع یمنیها در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. گروهای مقاومت فلسطین تنها نیستند و این نبرد نبرد همگان است. ما در کنار مقاومت فلسطین هستیم.
این هشدار یمن در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه خود را علیه نوار غزه با وجود اعلام رسمی اجرای آتش بس آغاز کرده است.
