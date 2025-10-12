به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست فاش کرد که شش کشور عربی اردن، عربستان سعودی، مصر، بحرین، امارات و قطر، همکاری خود را با رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته گسترش داده‌اند.

این روزنامه اشاره کرد که اسناد محرمانه فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا (سنتکام) که این روزنامه به آنها دسترسی پیدا کرده است، نشان می‌دهد که تل‌آویو همکاری خود را با این کشورها با وجود انتقادات کشورهای عربی از تجاوز اسرائیل به نوار غزه، گسترش داده است.

به گفته منابع این روزنامه، اسناد مذکور «ایران هراسی» را مهم‌ترین عامل تشدید تماس‌ها بین رژیم صهیونیستی و کشورهای مذکور اعلام کردند.

این روزنامه فاش کرد که مقامات نظامی بلندپایه از رژیم صهیونیستی و شش کشور مذکور طی سه سال گذشته چندین نشست با میانجگری آمریکا با یکدیگر برگزار کرده‌اند.

این روزنامه می‌افزاید که این رایزنی‌ها محرمانه بوده و برخی از آنها در پایگاه‌های نظامی آمریکا برگزار شده است. حتی در یکی از این نشست‌ها، درباره مقابله با تهدیدات مرتبط با تونل‌های زیرزمینی مقاومت فلسطین نیز صحبت شده است.

واشنگتن پست در عین حال نوشت که این اسناد مربوط به مسائل امنیتی در منطقه بوده، و هدف آنها ایجاد «ائتلاف جدید» نبوده است.