تظاهرات پرشور مردم اردن در حمایت از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، امان پایتخت اردن باز هم شاهد برگزاری تظاهرات پرشور مردمی در حمایت از مقاومت فلسطین بود.

این تظاهرات پر شور مردمی پس از برگزاری نماز جمعه در امان برگزار شد. این تظاهرات پس از آن برگزار می‌شود که ماه‌ها هر گونه برگزاری تظاهرات در اردن ممنوع شده بود.

تظاهرات مذکور به دنبال موافقت جنبش حماس با توافق صلح در غزه و پایان یافتن جنگ در این منطقه انجام شده است.

مردم در این تظاهرات، توافق حماس برای آزادی اسیران فلسطینی را جشن گرفتند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ایستادگی مردم غزه در طول این جنگ با رژیم صهیونیستی را ستودند.

معترضان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی خطاب به نیروهای مقاومت فلسطین اعلام کردند: تا زمانی که مقاومت می‌کنی، شکست خورده نیستی و مقاومت تنها راه آزادی فلسطین است.