محمدی:ارتقای کیفیت آب آشامیدنی چوار عملیاتی شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی در شهرستان چوار، برنامهریزی برای حفر چند حلقه چاه جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به گلایههای چندساله اهالی چوار از کیفیت پایین آب آشامیدنی، افزود: چاه آب شیرینی که در منطقه وجود دارد از نظر میزان گوگرد سالم است و همکاران ما از منابع داخلی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال پروژه ارتقای چاهها را آغاز کردهاند.
وی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان با اجرای این طرح امیدوار است در کوتاهمدت بتواند چاههای دارای مشکل گوگردی را از مدار خارج کرده و کیفیت آب شرب چوار را به سطح مطلوب برساند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، بخش عمدهای از مشکلات کیفی آب شرب چوار برطرف خواهد شد و مردم از نظر سلامت و دسترسی به آب سالم، وضعیت بهتری را تجربه خواهند کرد.
