۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

شکری:کشت قراردادی ذرت علوفه‌ای در ۱۴۰۰ هکتار از اراضی ایلام اجرا شد

ایلام - مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام گفت: کشت قراردادی ذرت علوفه‌ای در یک هزار و ۴۰۹ هکتار از اراضی ایلام اجرا شده است.

حمیدرضا شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با همکاری فعال تعاونی‌های تولید روستایی انجام شد و در آن شهرستان دهلران با ۵۰۰ هکتار، مهران با ۶۰۰ هکتار و هلیلان با ۳۰۰ هکتار سهم داشتند که توانستند بخش قابل توجهی از نیاز خوراک دام استان را تأمین کنند.

شکری با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی و کاهش بارندگی، افزود: با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه، در سال گذشته به‌دلیل نگرانی از کم‌آبی، سطح زیر کشت حفظ شد اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق و امید به بهبود شرایط آب و هوا، افزایش چشمگیر کشت ذرت علوفه‌ای در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی استان تأکید کرد: کشت قراردادی، روش مؤثری در مدیریت منابع، کاهش ریسک کشاورزان و تضمین خرید محصول است و تعاونی‌های تولید روستایی با تکیه بر دانش فنی، حمایت‌های دولتی و مشارکت کشاورزان، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه کشاورزی ایفا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش کشت ذرت علوفه‌ای در ایلام علاوه بر تأمین خوراک دام، موجب تقویت زنجیره تولید پروتئین دامی، افزایش اشتغال و پایداری اقتصادی روستاها خواهد شد و گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود.

