امجدی: انتقال آب آشامیدنی سیار به ۳۷ روستای مهاباد به دلیل خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امجدی در این زمینه افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی گذشته، هم‌اکنون آب آشامیدنی ۳۷ روستای این شهرستان با استفاده از تانکر و یا منابع آبی موقت تأمین می‌شود.

وی اظهارکرد: آب آشامیدنی این روستاها از طریق چشمه تأمین می‌شود و به دلیل کاهش آب چشمه‌ها، در برخی از ساعات شبانه‌روز آب روستا قطع شده و روستائیان به صورت جیره‌بندی از آب آشامیدنی بهره‌مند شدند.

امجدی، با اشاره به پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای بخش خلیفان و مرکزی مهاباد هم گفت: این پروژه از اواخر سال ۱۳۹۷ در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان کلنگ‌زنی شد و در قالب آن از مجموع ۱۹۶ روستای مهاباد ۱۴۱ روستا از توابع بخش مرکزی و خلیفان زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی، با بیان اینکه ۶۴۰ کیلومتر برای اتمام این طرح خط انتقال اجرا می‌شود و ساخت بیش از ۲۲ مخزن نیز در نظر گرفته شده است؛ تصریح کرد: هم اکنون ۱۶ روستای بخش مرکزی با جمعیتی بیش از هفت هزار و ۸۰۰ مشترک که شامل ۵۰ درصد مشترکان روستایی می‌شود زیر پوشش شبکه آب و فاضلاب در قالب این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد، از شهروندان خواست تا در این فصل از سال که دبی آب چمشه‌ها و رودخانه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است، از آب آشامیدنی برای آبیاری باغچه‌ها و شستن فرش و خودرو خودداری کنند تا همه مشترکان از آب سالم و بهداشتی برخوردار باشند.