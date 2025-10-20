زینی وند:۱۶ هزار تن محصول پاییزه در دره شهر برداشت می شود

زاهد زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز، مزارع کشاورزی دره‌شهر رنگ و بوی کار و تلاش گرفته و برداشت محصولات زراعی در بسیاری از روستاها به مرحله نهایی رسیده است.

زینی‌وند اعلام کرد: در چهار هکتار از زمین‌های این شهرستان کشت لوبیا انجام شده و اکنون برداشت آن پایان یافته است. پیش‌بینی می‌شود حدود شش تن لوبیا از این سطح زیر کشت روانه بازار شود.

وی افزود در کنار لوبیا، سبزیجاتی مانند بامیه و بادمجان نیز به صورت گسترده کشت شده‌اند و کشاورزی در دره‌شهر نه‌فقط یک شغل بلکه شیوه‌ای از زندگی جمعی برای مردم این منطقه است.

زینی‌وند با اشاره به رکورد برداشت خیار در مزارع پلاستیکی، گفت روزانه بار شهرستان برای چند استان مختلف بارگیری و ارسال می‌شود که نشانگر رونق ویژه‌ محصولات صیفی در این فصل است.

به گفته زینی‌وند استفاده از ارقام زودرس و بهره‌وری بیشتر از منابع آبی موجب شده عملکرد مزارع شهرستان در تولید محصولات زراعی به سطح قابل قبولی برسد.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر افزود: بیش از ۱۰ هزار بهره‌بردار در این شهرستان با در اختیار داشتن ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت، سهم قابل توجهی در تولیدات زراعی و باغی ایلام دارند.

وی گفت: امسال نیز بیش از یک هزار و۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دره‌شهر زیر کشت ۱۰ نوع محصول پاییزه رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶ هزار تن محصول پاییزه از مزارع این منطقه برداشت و به بازارهای داخل و خارج استان عرضه شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار است و با توجه به ظرفیت بالای شهرستان در تولید، افزایش تولید و اشتغال موجب ماندگاری جمعیت روستایی و استمرار زندگی اقتصادی در روستاهای دره‌شهر خواهد شد.