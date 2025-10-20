  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۳

افزایش دو برابری سامانه‌های هوشمند نظارتی در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش زیرساخت‌های هوشمند در محورهای برون‌شهری اظهار کرد: تعداد سامانه‌های نظارتی استان از ۳۷ سامانه به ۷۹ سامانه افزایش پیدا خواهد کرد و هم‌اکنون ۴۴ سامانه جدید در حال نصب و اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت سامانه‌های هوشمند جاده‌ای گفت: سامانه‌های نظارتی نقش مهمی در افزایش ایمنی و نظم ترافیکی محورهای مواصلاتی دارند. این سامانه‌ها با ثبت تخلفات، پایش تردد وسایل نقلیه و کنترل لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، امکان مدیریت هوشمند ترافیک و واکنش سریع در زمان وقوع حوادث را فراهم می‌سازند. به‌کارگیری این فناوری‌ها علاوه بر کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی، موجب بهبود جریان ترافیک و ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای می‌شود.

خسروی افزود: در بخش سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور نیز، در حال حاضر ۵۲ سامانه فعال در سطح محورهای مواصلاتی استان وجود دارد و با نصب ۱۴ سامانه جدید، این تعداد به ۶۶ سامانه خواهد رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از ارتقای سامانه‌های ترددشمار خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۲ سامانه ترددشمار در محورهای استان فعال است و با اجرای طرح‌های جدید به ۱۲۸ سامانه افزایش می‌یابد.

خسروی در پایان تأکید کرد: توسعه و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، کاهش تصادفات و مدیریت هوشمند ترافیک خواهد داشت.

